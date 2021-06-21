首例！東奧海外選手團傳確診 日韓同時放寬防疫限制

烏干達東京奧運選手團19日傍晚6時飛抵日本爆出一名團員確診，是東奧海外選手團首例確診病例。圖為其餘未確診的8名團員在集訓地大阪府泉佐野市一間飯店前合影。（Getty Images）

日本 東京都等地「緊急事態宣言」20日結束，21日起轉為實施防疫 強度較弱的「防止蔓延等重點措施」，只有疫情尚未趨緩的沖繩縣成日本唯一繼續實施「緊急事態宣言」的地區。另外，南韓20日也宣布放寬防疫措施。

與此同時，烏干達東京奧運 選手團19日傍晚飛抵日本，其中一名成員在機場接受篩檢時呈陽性，是東奧海外選手團首個確診病例。烏干達選手團是繼澳洲東奧壘球女子代表團本月1日抵日後，第2個飛抵日本的海外選手團。

路透報導，烏干達選手團共9人，團員包括拳擊、舉重、游泳選手及教練等人，所有成員出國前已接種2劑AZ疫苗，且在出發前72小時取得陰性證明。確診的團員目前留在日本政府指定設施隔離，其餘團員20日凌晨搭乘包租巴士前往賽前集訓地大阪府泉佐野市。

日本政府17日決定，在發布「緊急事態宣言」的十個都道府縣中，除了疫情仍未趨緩的沖繩縣，東京都等九地都如期於20日解除宣言。解除宣言的九地中，東京都、北海道、愛知縣、大阪府、兵庫縣、京都府及福岡縣等七地，將從6月21日起轉為實施強度較弱的「防止蔓延等重點措施」，預計到7月11日才會完全解除防疫限制。

沖繩縣20日通報新增61例確診，連續四天單日新增低於百例，較前一天的97例減少36例。沖繩最近一周每10萬人口新增確診數稍微減少到45.24人，但仍高居日本各地之冠。

南韓20日宣布下月起放寬防疫限制措施。（路透）

另外，韓聯社報導，南韓20日宣布放寬防疫措施，自7月1日起至14日止，首爾都會區私人聚會人數上限增至六人，15日起再增至八人。非首都圈則完全解除私人聚會人數限制。南韓餐廳、夜店和咖啡店等場所，打烊時間也獲准從目前的晚間10時延長到午夜12時。