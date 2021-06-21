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1張圖：全美55.8%成人 完全接種疫苗

台新冠確診增75例 三級以來首降百位以下

Delta病毒全球擴散 比利時禁非歐盟旅客自英國入境

編譯中心／綜合20日電

最早在印度發現的新冠變種病毒Delta已影響全球。英國金融時報報導，Delta病毒株開始在歐洲大陸擴散，衛生官員警告，必須採取進一步行動阻止病毒傳播；在這支變異株肆虐下，倫敦當局不得不延後解封。而義大利及比利時已宣布恢復對英國入境旅客隔離措施。

德國總理梅克爾和法國總統馬克宏近日呼籲歐盟國家協調重新開放邊界的政策，並防範新變異病毒，馬克宏說：「一些國家為了觀光業提早重開邊界，但我們必須慎防新變異病毒再度入境。」比利時最新決定禁止來自英國的非歐盟旅客入境，衛生部長發言人表示，將有27國面臨這項最晚6月27日生效的命令。

金融時報分析全球基因組資料結果顯示，Delta病毒在葡萄牙占九成六，已成主流病毒株，在義大利占逾兩成，在比利時占一成六，並出現在德國、法國和西班牙的群聚感染中。

英國官方最新研究凸顯盡快完成疫苗接種重要性。英國公衛署資料顯示，第一劑新冠疫苗對Delta病毒防護力普遍較差，接種一劑疫苗的防護力是32%，接種兩劑後防護力提高為81%。

日本專家則憂心，因Delta病毒傳染力強，7月下旬至8月當地可能發生第五波疫情。印尼首都雅加達等地近日疫情復燃，新增病例大多感染Delta病毒，許多是年輕人確診。

印度首都病例暴增情況緩解，當局逐步解封，允許民眾出門上班、購物。但印度新聞信託社（PTI）報導，國營的全印度醫學院（AIIMS）院長古賴瑞雅19日警告，如果民眾沒有好好遵守防疫準則，印度第3波疫情可能在6至8周內來襲。

英國 印度 疫情

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