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台本土確診增185例、15死 陳時中：疫情往好的方向發展

巴西總統為明年大選造勢 「無罩」重機大會師遭開罰

編譯中心／綜合13日電
巴西總統波索納洛12日在聖保羅參加機車大會師，未戴口罩以及保持防疫社交距離。（路透）
巴西總統波索納洛12日在聖保羅參加機車大會師，未戴口罩以及保持防疫社交距離。（路透）

新型冠狀病毒疫情在巴西已奪走近48萬5000人生命，僅次美國，但巴西總統波索納洛一再就防疫措施與該國防疫部門發生衝突。波索納洛今天沒戴口罩出席在聖保羅州舉辦的摩托車集會，為明年大選爭取連任造勢，他並站上高台與眾人擠在一起發表談話。由於他未佩戴口罩，違反巴西防疫措施，遭罰100美元。

中央社引述法新社報導，巴西明年即將舉行大選，右翼總統波索納洛為了造勢，在聖保羅舉行「為基督加速」（Accelerate for Christ）集會，數以千計喧囂的摩托車參加，波索納洛則戴半罩式安全帽且沒有佩戴口罩，違反該州衛生規定。

波索納洛（持麥克者）在聖保羅機車大會師活動發言，眾人未戴口罩擠在一起。（路透）
波索納洛（持麥克者）在聖保羅機車大會師活動發言，眾人未戴口罩擠在一起。（路透）

而據路透報導，巴西政治嚴重分化，波索納洛今天再度試圖拉攏警察族群，在集會上對群眾表示，自己「不論發生什麼事，都能指望警察」。波索納洛曾是陸軍上尉，他對支持者表示，國家憲兵部隊是他所謂「我的部隊」的一大支柱。今天集會中，部分負責現場秩序的警察簇擁著波索納洛，其他人也搶著和他合照。

波索納洛正尋求巴西約50萬名警察的支持，使得警察族群成為明年總統大選中不可預期的變數。他的批評者擔憂，波索納洛不斷拉攏警察，恐對民主構成風險。

巴西是全球疫情第三嚴重的國家，根據巴西衛生部12日通報，新增7萬8700起確診及2037起死亡，累計確診1737萬4818例，其中48萬6272人病殁。

波索納洛政敵聖保羅州州長多利亞（Joao Doria）先前已經警告，總統若未能遵守該州規定，該罰就會罰；但準備尋求明年連任的波索納洛無視警告，在巴西各地舉辦造勢集會。

去年7月曾確診染疫的波索納洛自疫情爆發至今，一直淡化疫情的風險，並一再批評禁足令和口罩令，反而推崇氯奎寧及羥氯奎寧在對抗新冠病毒的成效；即便研究已經顯示，這類治療瘧疾等疾病的藥物無助抗疫。

波索納洛6月10日還表示，衛生部正在準備新措施，不再要求已接種疫苗、或曾染疫的民眾戴口罩。

警察 口罩 疫情

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