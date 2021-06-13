東京奧運若照辦 東京估算：每天恐7.7名海外者染疫

日本首相菅義偉在G7領袖峰會上，宣示日本將如期舉辦東京奧運及帕運的決心。圖為東京奧運會 5 日在札幌舉行男子和女子馬拉松測試賽，一名安保人員戴著寫著「為了防止感染，請不要觀看」標語。（路透）

日本 首相菅義偉在七大工業國集團（G7）領袖峰會上，宣示日本將如期舉辦東京奧運 及帕運的決心，希望各國派選手參加，與會歐美領袖同表贊成。東京都卻預測，奧運期間可能有154名海外人員確診。

日本讀賣新聞報導，菅義偉說，正因為世界仍面臨新冠疫情重大困難，才希望全世界更應團結一致，透過奧運宣示「以全人類的努力與睿智，一定能夠跨越這次的難關」。他說，日本政府將採取萬全防疫對策，朝舉辦一場安全且安心的東奧持續做好準備。

但據共同社報導，東京都11日宣布，他們參考上月上旬接受海外運動員參加的4次東奧測試賽數據，估計東奧期間，來自海外的運動員及相關人中，每天約會有7.7人染疫，住院數最多達11.7人，住宿旅館療養數約為57.6人。

東京都指出，參加4次測試賽的運動員等約700人中，有一名教練病毒檢測結果呈陽性，若根據這項結果，將染疫者比率假設為0.2%，那麼東奧期間約有1.8萬名海外運動員及5.9萬名相關人等來到日本，預計東奧期間約會有154人染疫。

運動員在往年奧運會停留於主辦國約20天，根據該數據算出每天會有7.7人感染。

圖為東京奧運會5日在札幌舉行男子和女子馬拉松測試賽。（路透）

醫師工會：恐催生「東奧變種」

東京奧運預定7月23日開幕，但日本多地疫情未見顯著趨緩，使得國內外要求停辦東奧的聲音愈來愈大，甚至連日本全國醫師工會（dr-union）代表、醫師植山直人日前都示警，東奧及帕運如期開辦，令人憂慮可能會出現發源東京的「東奧變異病毒株」，呼籲停辦東奧。

日本政府和奧組委本月底前將敲定入場觀眾上限，奧組委11日提供人流初步估算，到訪東京都比賽場館觀眾，單日預計22.5萬人。奧組委表示，已售門票逾400萬張，約場館容納數42％。

日本東京都12日新增467例確診病例，較上週六增加31例，中斷連續29天低於上週同日的趨勢。令人關注能否如期在20日解除「緊急事態宣言」。疫情同樣嚴峻的大阪府則認為，即使大阪府屆時能解除宣言，還是應維持一定強度的防疫對策。

墨西哥1/4人口染疫

另外，國際疫情部分，墨西哥衛生部11日表示，墨國1億2600萬人口中，估計約有1/4已染疫，遠超過官方統計的確診人數。同一天，全墨新增3282 人確診，243人病故。墨國當局先前即已表示，實際染疫人數可能遠高於此。

印尼近來多項血清檢測研究顯示，曾染疫人數是官方統計數字的12倍，包括一項全國性調查及針對雅加達北區、峇里島的調查。印尼官方仍在了解疫情升溫是否與變種病毒有關。

歐盟藥品管理局（EMA）11日增列另一罕見血液疾病－毛細血管滲漏症候群（CLS），為施打AZ疫苗 的副作用之一。歐盟藥管局同時表示，他們也正深入了解注射各款新型冠狀病毒疫苗後引發心肌炎的病例。

義大利18歲女孩接種AZ疫苗後死亡，衛生部11日更改疫苗施打原則，AZ疫苗將僅供60歲以上族群施打，未滿60歲且目前已施打第一劑AZ疫苗者，第二劑將改接種輝瑞（Pfizer）疫苗。