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1張圖看疫情：全美逾53%成人 已完成疫苗接種

台本土確診增219例、22死 陳時中：無放鬆本錢

以色列接近群體免疫 將解除室內「封口令」

編譯李京倫、洪啟原／綜合7日電
以色列宣布，15日起民眾在室內活動無須戴口罩。（Getty Images）
以色列宣布，15日起民眾在室內活動無須戴口罩。（Getty Images）

以色列約57%人口完成疫苗接種，逐步接近群體免疫，以色列衛生部長艾德爾斯坦6日宣布，15日起民眾在室內活動無須戴口罩。挪威公共衛生研究所感染管制中心首席醫師表示，挪威疫情已經終結。

由於以色列新冠疫情趨緩，當局4月18日取消戶外戴口罩，本月1日取消大部分防疫措施。艾德爾斯坦說，如果未來幾天感染人數沒有出現意外增長，政府很快會取消所有防疫措施。室內戴口罩是以色列僅存少數重大防疫措施之一。

艾德爾斯坦6日在政府表揚醫護人員抗疫有功的典禮上說，「五個月前發病率達到高峰時，每天新增一萬多例，昨天只新增四例境外移入」。疫情高峰時，「醫院塞滿新冠病人，重症者達1228人，後來發病率急速下降。疫情高峰時，檢測陽性率為10%，如今約僅千分之一。」

總理內唐亞胡也在致詞時說：「這就是勝利的光景。數以百計以色列人坐在一起，一同開心，一同微笑。以色列的勝利要歸功於兩個根本原因：我們進口數以百萬計疫苗並快速為公民配送施打。」

挪威住院人數創低 首席醫師：疫情終結

此外，挪威感染管制中心首席醫師奧維茲蘭德6日推文發布一張圖表，表示新冠病毒患者的住院率降至去年夏季以來最低，認為「新冠疫情已經終結」。他接受挪威世道報（VG）訪問時說：「這裡是挪威，疫情可以說是結束了。我們可以準備過幾乎不受疫情打擾的日常生活。」

在歐洲的三波新冠疫情中，挪威是感染率最低的其中一國，歸因於人口密度低、在北歐相對孤立，以及每當確診數開始升高，政府和衛生部門就果斷採取行動抑制疫情。挪威的新冠病毒確診和病故人數明顯低於瑞典和丹麥，但採用的防疫方式和丹麥相似。

奧維茲蘭德說，疫苗接種率持續升高，有助確診人數持續趨緩，因此很少患者住院，研判國內未來只會出現零星本土案例。不過他也提醒，「我們須保持警覺。」

但並非每位挪威衛生官員都認同奧維茲蘭德的看法。挪威健康理事會（Helsedirektoratet）副會長納克斯塔德（Espen Nakstad）警告，國內疫情尚未完全結束，認為所有成年人在8月或9月接種第二劑疫苗前，還不能掉以輕心。

以色列宣布，15日起民眾在室內活動無須戴口罩。（Getty Images）
以色列宣布，15日起民眾在室內活動無須戴口罩。（Getty Images）

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