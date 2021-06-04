我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾41.2%民眾 已完成疫苗接種

中國製造新冠病毒？佛奇：電郵被「斷章取義」曲解

政府施打疫苗太慢 日本企業本月起接棒拚進度

編譯劉忠勇／綜合外電
日本目前主要靠各縣市和自衛隊提供的大型施打中心來為民眾施打疫苗。美聯社
日本目前主要靠各縣市和自衛隊提供的大型施打中心來為民眾施打疫苗。美聯社

日本企業接續政府疫苗接種的棒子，部分企業已準備好在本月開始對自己的員工施打新冠肺炎疫苗，希望能確保工作場所不受疫情影響，讓經濟能正常運作。

日經新聞報導，民間企業在這方面主動參與在日本堪稱首見，但日本官方施打疫苗進度實在太慢，只有不到3%得到完整接種，遠遠落後其他已開發國家。

伊藤忠商事發布新聞稿說：「我們希望藉由讓員工接種疫苗，能促進日本經濟加速復甦，並協助所有人重返正常生活。」這個日本大型商社和幾家日本企業將率先於6月21日起對員工施打疫苗。

伊藤忠表示 ，大多數有意接種疫苗的員工可以到8月底便可完成兩劑的疫苗接種。

日本官房長官加藤勝信周二已表示 ，日本政府為加快施打疫苗的腳步，將提供莫德納（Moderna）疫苗給各企業和大學。

日本目前主要靠各縣市和自衛隊提供的大型施打中心來為民眾施打疫苗，4月起以65歲以上的居民為優先接種對象。本周新措施將首度讓在職人口也能接種疫苗。

日本政府希望藉由讓大企業對員工施打疫苗，能儘可能將每日施打的人數提高到100萬人，目前只能打到50萬人。

另一家商社三井商社最快在6月底也將開始對員工施打疫苗，第一批施打對象是東京辦公室的3,500名員工。

日經報導，目前考量跟進的還有普利司通輪胎、豐田汽車、石油公司Eneos、最大零售集團Aeon，以及經營Uniqlo的Fast Retailing。

考量到疫苗會出現副作用，伊藤忠將提供特休假。Panasonic也允許員工放最多兩天的疫苗假。

疫苗 日本 石油

上一則

目前亞洲疫苗接種進度遠落後歐美 恐拖累經濟前景

下一則

路透：今年西太平洋可能生成更多颱風

延伸閱讀

黃偉哲提「台南日僑先打疫苗」 陳時中：我沒拒絕理由

黃偉哲提「台南日僑先打疫苗」 陳時中：我沒拒絕理由
防打AZ疫苗出現血栓 智利規定滿45歲才能打

防打AZ疫苗出現血栓 智利規定滿45歲才能打
美首波疫苗 台灣與亞洲14國分享700萬劑

美首波疫苗 台灣與亞洲14國分享700萬劑
蔡丁貴 勸人打國產 自己來美國打輝瑞疫苗

蔡丁貴 勸人打國產 自己來美國打輝瑞疫苗

熱門新聞

歐盟的疫苗護照系統基礎設施在6月1日準備就緒，預定7月起正式啟動。圖為丹麥的疫苗護照。(Getty Images)

歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

2021-06-01 19:55
越南首都河內一名男子26日在封鎖區內領取食物。歐新社

越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快

2021-05-29 17:01
超過130年歷史的加拿大卑詩省甘露市寄宿學校（Kamloops Residential School），被發現地底埋葬了215具兒童骸骨，年紀最小的更只有3歲。(路透)

加拿大寄宿學校舊址 挖出215具兒童骸骨 最小僅3歲

2021-05-28 21:49
北韓領導人金正恩。路透

家屬現場目睹 金正恩下令槍決賣南韓錄影帶的居民

2021-05-29 06:48
塞席爾這個沒多少人能在地圖找到位置的國家，近來突然爆紅，因塞席爾如今是全球新冠疫苗覆蓋率最高的國家，但疫情仍揮之不去。路透

疫苗覆蓋率最高確診仍續增？這個島國給世人的啟示

2021-05-27 11:04
29日，英國劍橋公爵夫人凱特接種第一劑新冠肺炎疫苗。(美聯社)

凱特接種第一劑新冠疫苗 發推文致謝

2021-05-29 10:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑

美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑
拜登擴大黑名單 禁投資華為等59 軍工與監控公司

拜登擴大黑名單 禁投資華為等59 軍工與監控公司

少年版鴛鴦大盜 他12歲 她14歲 闖空門還對警開火

少年版鴛鴦大盜 他12歲 她14歲 闖空門還對警開火
「想與海豚一起游泳」美9歲姊偷載4歲妹 撞車家長才知道

「想與海豚一起游泳」美9歲姊偷載4歲妹 撞車家長才知道
日助台疫苗 日媒：避中國阻撓 安倍扮推手

日助台疫苗 日媒：避中國阻撓 安倍扮推手