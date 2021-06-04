政府施打疫苗太慢 日本企業本月起接棒拚進度

日本目前主要靠各縣市和自衛隊提供的大型施打中心來為民眾施打疫苗。美聯社

日本 企業接續政府疫苗 接種的棒子，部分企業已準備好在本月開始對自己的員工施打新冠肺炎疫苗，希望能確保工作場所不受疫情影響，讓經濟能正常運作。

日經新聞報導，民間企業在這方面主動參與在日本堪稱首見，但日本官方施打疫苗進度實在太慢，只有不到3%得到完整接種，遠遠落後其他已開發國家。

伊藤忠商事發布新聞稿說：「我們希望藉由讓員工接種疫苗，能促進日本經濟加速復甦，並協助所有人重返正常生活。」這個日本大型商社和幾家日本企業將率先於6月21日起對員工施打疫苗。

伊藤忠表示 ，大多數有意接種疫苗的員工可以到8月底便可完成兩劑的疫苗接種。

日本官房長官加藤勝信周二已表示 ，日本政府為加快施打疫苗的腳步，將提供莫德納（Moderna）疫苗給各企業和大學。

日本目前主要靠各縣市和自衛隊提供的大型施打中心來為民眾施打疫苗，4月起以65歲以上的居民為優先接種對象。本周新措施將首度讓在職人口也能接種疫苗。

日本政府希望藉由讓大企業對員工施打疫苗，能儘可能將每日施打的人數提高到100萬人，目前只能打到50萬人。

另一家商社三井商社最快在6月底也將開始對員工施打疫苗，第一批施打對象是東京辦公室的3,500名員工。

日經報導，目前考量跟進的還有普利司通輪胎、豐田汽車、石油 公司Eneos、最大零售集團Aeon，以及經營Uniqlo的Fast Retailing。

考量到疫苗會出現副作用，伊藤忠將提供特休假。Panasonic也允許員工放最多兩天的疫苗假。