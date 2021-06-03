融合印度及南非變種？尼泊爾恐現「超強新冠變種病毒」

有專家表示，一種與尼泊爾當地有關、潛在疫苗抗性的新冠變種病毒出現，並可能是由從聖母峰返家的登山客展開傳播的。（歐新社）

有專家表示，一種與尼泊爾當地有關、潛在疫苗 抗性的新冠變種病毒 出現，並可能是由從聖母峰返家的登山客展開傳播的。

據悉，一架自尼泊爾飛往日本的航班上有共計13名乘客感染了這個全新的突變病株，該株結合了印度 和南非變種病毒的突變，同時英國至少發現43例，根據英國公共衛生部（PHE）的監測數據顯示，該病株於4月24日被首次發現，包括美國、印度和葡萄牙皆發現此變種病毒。

全新的突變病毒意味著「科學家們擔心它可能結合更具傳染性的印度變種病株和對疫苗更具抗性的南非變種病株」，並進化成為更強力的病毒。

科學家認為尼泊爾最有可能是該病株的起源地，因為它與印度變種相似，並且在從尼泊爾起飛的航班上發現如此多的病例。英國交通大臣沙普斯（Grant Shapps）表示「我們不確定它是否有可能成為疫苗失敗的變數，而且不希望對本月21日的第四階段解封造成風險」。

今年春天，由於登山季節的開放，數千名登山客湧入尼泊爾攀爬聖母峰，也造成群聚感染，有報導指出山上的大本營至少有100例確診。與此同時，在鄰國印度發生毀滅性的第二波疫情下，尼泊爾的確診數也不斷飆升。