馬來西亞將鎖國2周 泰國加強境管防偷渡播毒

馬來西亞宣布全國封城後，超市出現大量排隊搶購人潮。(路透)

馬來西亞疫情 嚴峻，將從6月1日起實施全國封鎖令，同樣疫情嚴峻的泰國 擔心會有泰國人從馬來西亞偷渡回國，將加強與馬來西亞接壤四個府的邊境 安全管制措施。

馬來西亞新冠疫情延燒，總理慕尤丁5月28日宣布，馬來西亞將從6月1日至14日實行全面封鎖行動管制令，除了必要經濟及服務領域外，其他領域在這段時間內均不得運作。

封城前夕 大馬推第7波紓困

而在全國封城兩周前夕，慕尤丁5月31日宣布一項規模達400億馬元（約96.7億美元）的經濟刺激計畫，試圖減緩全面封鎖造成的經濟影響。慕尤丁在全國電視談話時表示，這項刺激計畫名為「經濟與人民強化配套加強版」（Pemerkasa Plus），是為了提升公共衛生能力、繼續關懷人民議程和支持商業永續。

這是馬國為抗擊新冠疫情所推出的第7個紓困方案，此前六個方案紓困規模總額為3400億馬元（約822億美元）。

另據曼谷郵報報導，泰國擔心在馬來西亞工作的泰國人因此偷渡回泰國，將加強泰國南部和馬來西亞接壤的四個府包括宋卡、沙敦、陶公及也拉府的邊境安全管制。

馬來西亞疫情嚴峻，人們在吉隆坡的疫苗接種中心排隊等待。(路透)

泰國疫情指揮中心副發言人阿披莎邁表示，泰國近日在泰馬邊境逮捕兩名從馬來西亞偷渡回國的泰國人，讓泰國政府擔心會有更多泰國人因馬國的全面封鎖而偷渡回國。阿批莎邁表示，這些泰國人不是不能回國，但應該要透過合法的管道入境。

泰國南部5月初出現第一起南非變種病毒本土案例，患者是一名泰國男子，他在家人從馬來西亞非法入境後確診，接著5月23日泰國公共衛生部宣布在陶公府發現多名移工感染南非變種病毒，病毒株和馬來西亞發現的類似。泰國政府因此增加邊境巡邏人力、邊境關卡以及電子監控系統，避免非法入境的偷渡者。