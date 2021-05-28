澳維省4度封城 日延長緊急事態

墨爾本27日突然宣布要封城七天，民眾排隊等待接種疫苗。(Getty Images)

澳洲 維多利亞省首府墨爾本近日爆出確診潮，澳洲人口第二多的維多利亞省27日宣布封城7天抗疫，這也是當地第4度封城；日本10都道府縣「緊急事態宣言」疫情 未見明顯改善，決定延長到6月20日；法國則對來自英國的非法國居民實施更嚴格的防疫規範，以遏制變種病毒 的擴散。

英國廣播公司（BBC）表示，維多利亞省代理省督馬里諾表示，這次疫情涉及高度傳染力的印度變種病毒株B.1.617，「是我們有紀錄以來傳播最快的病毒株」。馬里諾說：「維多利亞省目前匡列萬名主要和次要確診接觸者，及超過150個暴露染疫風險地點。」

維多利亞省政府27日聲明表示，他們看到其他國家出現變種病毒而防疫嚴重失敗，台灣等國家和地區在數日至數周內確診暴增，現正努力控制疫情。專家呼籲澳洲應將台灣和新加坡疫情爆發視為警告，表示隨著變種病毒出現，當局應時時警戒，不該將零確診視為理所當然。

日本境內疫情延燒，排除較晚被納入的沖繩縣，緊急事態已實施一段時間的9都道府縣疫情仍未見明顯改善。日本政府今天宣布，包括東京都在內9都道府縣的「緊急事態宣言」，延長到6 月20日。

另外，同樣在5月31日就要解除「防止蔓延等重點措施」的5縣，原則上也將同步延長到6月20日。

據報導，北海道今天新增569例確診病例及11例死亡病例，連續兩天單日確診數逾500例；東京都截至今天為止的7天平均每天新增確診585.0人，是前7天平均的83.1%；東京都至今累計病例數15萬9094例。

法國外交部聲明指出，為遏制變種病毒擴散，自31日起，非法國居民且非歐盟的外籍人士，以及來自英國的人，必須提出急迫理由才能入境；除此之外，這些入境訪客抵達後必須自主隔離7天。