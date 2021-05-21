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義大利估6月解封 擬幫觀光客打疫苗

編譯中心╱綜合20日電
英國疫苗施打對象近日擴大到35歲以上民眾，38歲的威廉王子也透過官方推特帳號宣布，已在18日接種第一劑疫苗。(取材自Twitter)
英國疫苗施打對象近日擴大到35歲以上民眾，38歲的威廉王子也透過官方推特帳號宣布，已在18日接種第一劑疫苗。(取材自Twitter)

義大利疫苗普及後疫情趨緩，評估6月中旬全國多數地區都可解除封鎖，降為零級封鎖的白區，且為振興觀光，義大利許多地區首長提出替遊客施打疫苗的方案；英國威廉王子則透過推特宣告，已在18日接種第一劑疫苗。

義大利大報「晚郵報」報導，按照目前疫情發展趨勢，義大利多數地區6月中可望重返「快樂島」，所有營業場所都可開放，不再有任何宵禁與移動限制，唯一基本要求是仍需配戴口罩與保持社交距離。

媒體預估，6月中旬可望列入解封的包括羅馬所在的拉齊奧大區（Lazio）及米蘭所在的倫巴底大區（Lombardia）等。目前疫情仍相對嚴重者是位在南義鞋跟的普利亞大區（Puglia），拿坡里（Napoli）所在的坎佩尼亞大區（Campania），以及緊鄰瑞士的度假勝地奧斯塔谷大區（Valle d'Aosta）。

許多大區首長提出度假疫苗的倡議，認為替外國遊客施打疫苗，既可保護當地人又能促進旅遊。右派領袖義大利兄弟黨主席梅洛妮（Giorgia Meloni）就說，要求給觀光客打疫苗不是太離譜的建議，只需要政府更有組織能力就行。

英國政府近日將英格蘭的新冠肺炎疫苗施打對象擴大到35歲以上民眾，38歲的威廉王子也透過官方推特帳號宣布，已在18日接種第一劑疫苗，同時感謝全體工作人員辛勞的付出，並期勉他們繼續努力。

Sky News與太陽報報導，肯辛頓宮稱威廉王子前往住處附近的科學博物館，由英國健保署工作人員為他施打疫苗，但目前並不清楚他是接種輝瑞或AZ疫苗，也不知道他的妻子凱特是否接種第一劑疫苗。

法國方面，作為法國巴黎地標的艾菲爾鐵塔，因為疫情關閉數個月後，將於7月16日重新開放。管理公司說，為遵循社交距離要求，屆時參觀人數將限制在每天1萬人，不到疫情之前允許人數的一半。

世界衛生組織（WHO）歐洲區主任克魯格警告，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）抗疫進展仍「脆弱」，應避免國際旅行。但他也說，獲授權疫苗對令人擔心的變異病毒也有效。

疫苗 義大利 疫情

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