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泰國監獄群聚感染延燒 擬放5萬囚犯提早出獄

編譯中心／綜合18日電
泰國政府17日發布的照片顯示，曼谷監獄感染新冠病毒的受刑人在一處臨時醫院內隔離。（Getty Images）
泰國政府17日發布的照片顯示，曼谷監獄感染新冠病毒的受刑人在一處臨時醫院內隔離。（Getty Images）

泰國監獄爆出群聚感染，為了解決監獄擁擠問題，泰國司法部研議讓約5萬名囚犯提早出獄，出獄後要使用電子追蹤系統。不過，現階段仍以替囚犯及獄所人員施打疫苗為優先目標。

泰國17日宣布新增9600多起新冠確診病例，創單日新高，其中約七成是獄中群聚感染。泰國18日新增2473例確診病例，其中680例是獄中染疫。另外死亡新增35案例，創下單日新高，總計達649例。

曼谷和清邁的監獄是群聚感染熱點，被關押的囚犯或嫌犯過去一直未被計算在每日新增確診病例數中，直到最近多名主張王室改革的學生運動領袖在被關押期間染疫，才引起社會關注監獄疫情

泰國司法部說，泰國監獄疫情主要發生在12所監所，從11日到16日，這些監所中有9789人確診，其中清邁中央監獄近4000例，曼谷監獄近2000例。

監獄疫情突顯泰國監獄過度擁擠問題。彭博社報導，全泰國約有31萬名囚犯，超過容量上限5%，其中八成和毒品有關。司法部正在研擬一份讓5萬名囚犯提早出獄計畫，這些囚犯提早出獄後必須使用電子追蹤系統。

司法部長宋薩指出，由於無法快速取得足夠疫苗，也沒有其他辦法控制疫情擴散，因此必須思考讓囚犯提早出獄以減低感染人數。不過宋薩表示，現階段政府仍以替囚犯以及獄所人員施打疫苗為優先目標。長期來看，他們將會修法，縮短犯輕罪者的刑期，以減少花費並改善獄中擁擠的狀況。

越南北江省 關4座工業區

此外，越南新一波本土疫情持續擴散，由於其中有8成確診病例都是工人，北江省決定關閉省內4座工業園區，其中也包括鴻海所在的雲中工業區。北江省將另行通知復工時間。

越南4月下旬再度出現本土疫情，北江省目前有411人染疫，其中326人來自工業區。至18日上午，越南新一波疫情已經有1340人染疫，其中396人分布在8個省市的工業園區。

監獄 泰國 疫情

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