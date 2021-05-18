「變種病毒如野火蔓延」 英國仍解禁 民眾奔酒吧戲院

英國從17日開始防疫措施將鬆綁，民眾不僅可以室內聚餐，也可以去看電影。（路透）

英國印度 變種病毒病例激增，但是英格蘭仍依計畫在今天鬆綁防疫限制，可以在室內公共場所用餐，許多人在酒吧外排隊「搶頭香」，和親友舉杯慶祝。衛生大臣表示，有86個行政區出現5例以上印度變異病毒病例，防疫不可鬆懈；他並呼籲儘早接種疫苗，以防止印度變種病毒「像野火一樣」蔓延。

英國從今年1月宣布第3度封城之後，餐廳就不允許開放室內用餐，疫情 在近日和緩，英格蘭、威爾斯與蘇格蘭的數百萬民眾終於迎來鬆綁的一天。英格蘭和威爾斯及蘇格蘭多數地區解除許多室內人際交往限制，人們得以在室內公共場所飲酒、前往電影院並與親人擁抱，英國小報「太陽報」（The Sun）並稱今天是「自由星期一」。

英國今天也開放部分海外旅遊，許多旅客迫不急待出國放風，已有英人抵達葡萄牙，讓受疫情重創的旅遊業看到一絲生機。

英國第三階段解封，護老院院友與親屬共敘天倫。（路透）

38.2%成人打完兩劑

然而，印度變異病毒的散播，恐讓6月21日的完全解禁計畫出現變數。BBC報導，衛生大臣韓考克表示，英格蘭343個行政區中已有86個行政區出現5例以上印度變異病毒病例。在過去5天的確診病例中，印度變異病毒的確診者增加了77％。當局表示，將繼續觀察疫情狀況，決定是否進一步解封。

英國16日並寫下2000萬名成人完成兩劑接種的里程碑。目前已有2010萬3658人接種兩劑疫苗，占英國成人總人口的38.2%。不過，過去一周內，英國的感染率仍上升了8％，首相強生敦促國人慶祝解禁仍須抱持謹慎的戒心。