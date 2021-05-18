我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3299萬人確診 37.3%民眾已完成接種

每月250至300元兒童抵稅7．15起入帳 3900萬家庭受惠

「變種病毒如野火蔓延」 英國仍解禁 民眾奔酒吧戲院

編譯中心／綜合17日電
英國從17日開始防疫措施將鬆綁，民眾不僅可以室內聚餐，也可以去看電影。（路透）
英國從17日開始防疫措施將鬆綁，民眾不僅可以室內聚餐，也可以去看電影。（路透）

英國印度變種病毒病例激增，但是英格蘭仍依計畫在今天鬆綁防疫限制，可以在室內公共場所用餐，許多人在酒吧外排隊「搶頭香」，和親友舉杯慶祝。衛生大臣表示，有86個行政區出現5例以上印度變異病毒病例，防疫不可鬆懈；他並呼籲儘早接種疫苗，以防止印度變種病毒「像野火一樣」蔓延。

英國從今年1月宣布第3度封城之後，餐廳就不允許開放室內用餐，疫情在近日和緩，英格蘭、威爾斯與蘇格蘭的數百萬民眾終於迎來鬆綁的一天。英格蘭和威爾斯及蘇格蘭多數地區解除許多室內人際交往限制，人們得以在室內公共場所飲酒、前往電影院並與親人擁抱，英國小報「太陽報」（The Sun）並稱今天是「自由星期一」。

英國今天也開放部分海外旅遊，許多旅客迫不急待出國放風，已有英人抵達葡萄牙，讓受疫情重創的旅遊業看到一絲生機。

英國第三階段解封，護老院院友與親屬共敘天倫。（路透）
英國第三階段解封，護老院院友與親屬共敘天倫。（路透）

38.2%成人打完兩劑

然而，印度變異病毒的散播，恐讓6月21日的完全解禁計畫出現變數。BBC報導，衛生大臣韓考克表示，英格蘭343個行政區中已有86個行政區出現5例以上印度變異病毒病例。在過去5天的確診病例中，印度變異病毒的確診者增加了77％。當局表示，將繼續觀察疫情狀況，決定是否進一步解封。

英國16日並寫下2000萬名成人完成兩劑接種的里程碑。目前已有2010萬3658人接種兩劑疫苗，占英國成人總人口的38.2%。不過，過去一周內，英國的感染率仍上升了8％，首相強生敦促國人慶祝解禁仍須抱持謹慎的戒心。

英國 印度 疫情

上一則

泰國確診飆近萬例 監獄群聚暴增是主因

延伸閱讀

英國大幅鬆綁防疫限制 無畏印度變異病毒

英國大幅鬆綁防疫限制 無畏印度變異病毒
生產疫苗的印度 為什麼買不到足夠的疫苗？

生產疫苗的印度 為什麼買不到足夠的疫苗？
全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒

全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒
印度政治人物稱新冠病毒有生存權 網怒酸：乾脆發簽證

印度政治人物稱新冠病毒有生存權 網怒酸：乾脆發簽證

熱門新聞

塞席爾的新冠疫苗接種率全球最高，61.4%人口接種完畢，但過去一個月，新冠病例仍激增。（美聯社）

新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延

2021-05-15 11:57
「英國最美皇室成員」、黛安娜王妃30歲姪女史賓塞。（取材自Instagram）

英最美皇室成員 戀上大32歲富翁…比她爸還年長

2021-05-17 00:45
輝瑞疫苗。(美聯社)

一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察

2021-05-10 10:02

獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免

2021-05-12 12:28
查理與哈利以及2019年剛出生的哈利之子亞契祖孫三代難得合影。美聯社

哈利怨查理不是好爸爸 意外揭露女王祕密

2021-05-14 12:26
新冠疫情迫使汽車製造商在印度的工廠停工。 路透

印度疫情蝴蝶效應 一文看懂

2021-05-10 11:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒

全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒
拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗

拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗
裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆

裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆
最高法院9比0票裁定：警方無搜查令不得進入民宅

最高法院9比0票裁定：警方無搜查令不得進入民宅
打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在

打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在