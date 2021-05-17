新加坡中小學全面網課 越南增187例本土連2天新高

新加坡16日起所有餐飲場所禁止堂食，顧客排隊外帶。（Getty Images）

新加坡 本土疫情 升溫，今天新增38起本土病例，當局宣布19日起所有中學、小學學生全面實施居家學習；台灣 則爆增206本土病例。彭博資訊報導，台灣和新加坡原本在遏制新冠疫情方面表現卓越，如今均面臨疫情升溫威脅，兩位亞洲「防疫模範生」的形象蒙塵。

新加坡今天通報新增49人確診，包括38起本土、11起境外移入。為遏止疫情擴大，新加坡今天起至6月13日擴大加強防疫，禁止所有餐廳、小販中心內用，社交聚會人數限制從5人限縮至2人；維持居家辦公。此外，自19日起，所有中學、小學學生全面實施居家學習，至28日學期結束為止。

此外，新加坡原本允許台灣旅客入境後不需隔離，但因台灣疫情升高，星國15日宣布禁止先前21天內曾赴台灣旅遊的旅客入境；星國公民、永久居民和長期居留證持有者，入境後需隔離21天。

新加坡目前有四分之一人口已接種兩劑疫苗，三分之一至少接種一劑。當局正在研議拉長兩劑疫苗接種間隔時間，讓更多人至少能打一劑。根據國際專家的意見，兩劑疫苗施打的間隔時間拉長到六至八周，不會影響疫苗有效性。

此外，越南今天新增187例本土確診案例，連續兩天刷新單日最高紀錄。境內許多社區和地區已實施防疫封鎖措施，以阻擋病毒擴散。根據越南衛生部發布的聲明，今天新增的病例大多在確診前已進行隔離。

路透報導，截至目前越南累計僅4157例確診，36例死亡，這樣的成績大致要歸功於強大的控管能力。當局並表示，已透過COVAX收到近170萬劑的AZ疫苗。