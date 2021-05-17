我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠肺炎確診 本土激增333例

金山亞裔商戶勇追搶匪被打 非裔嫌還回來報仇

新加坡中小學全面網課 越南增187例本土連2天新高

編譯中心／綜合16日電
新加坡16日起所有餐飲場所禁止堂食，顧客排隊外帶。（Getty Images）
新加坡16日起所有餐飲場所禁止堂食，顧客排隊外帶。（Getty Images）

新加坡本土疫情升溫，今天新增38起本土病例，當局宣布19日起所有中學、小學學生全面實施居家學習；台灣則爆增206本土病例。彭博資訊報導，台灣和新加坡原本在遏制新冠疫情方面表現卓越，如今均面臨疫情升溫威脅，兩位亞洲「防疫模範生」的形象蒙塵。

新加坡今天通報新增49人確診，包括38起本土、11起境外移入。為遏止疫情擴大，新加坡今天起至6月13日擴大加強防疫，禁止所有餐廳、小販中心內用，社交聚會人數限制從5人限縮至2人；維持居家辦公。此外，自19日起，所有中學、小學學生全面實施居家學習，至28日學期結束為止。

此外，新加坡原本允許台灣旅客入境後不需隔離，但因台灣疫情升高，星國15日宣布禁止先前21天內曾赴台灣旅遊的旅客入境；星國公民、永久居民和長期居留證持有者，入境後需隔離21天。

新加坡目前有四分之一人口已接種兩劑疫苗，三分之一至少接種一劑。當局正在研議拉長兩劑疫苗接種間隔時間，讓更多人至少能打一劑。根據國際專家的意見，兩劑疫苗施打的間隔時間拉長到六至八周，不會影響疫苗有效性。

此外，越南今天新增187例本土確診案例，連續兩天刷新單日最高紀錄。境內許多社區和地區已實施防疫封鎖措施，以阻擋病毒擴散。根據越南衛生部發布的聲明，今天新增的病例大多在確診前已進行隔離。

路透報導，截至目前越南累計僅4157例確診，36例死亡，這樣的成績大致要歸功於強大的控管能力。當局並表示，已透過COVAX收到近170萬劑的AZ疫苗。

新加坡 台灣 疫情

上一則

6成日本人希望取消東奧 近半地區感染「爆炸性擴大」

下一則

疫苗奏效 英國允出國旅行、希臘準已接種遊客入境

延伸閱讀

洛市疫苗站可任選三種疫苗之一 無需預約 夜間開放

洛市疫苗站可任選三種疫苗之一 無需預約 夜間開放
香港收緊台灣訪客入境管制

香港收緊台灣訪客入境管制
加州馬連縣數百名12至15歲少年排隊接種疫苗

加州馬連縣數百名12至15歲少年排隊接種疫苗
社區感染源不明暴增 新加坡19日起學校停課 改居家學習

社區感染源不明暴增 新加坡19日起學校停課 改居家學習

熱門新聞

塞席爾的新冠疫苗接種率全球最高，61.4%人口接種完畢，但過去一個月，新冠病例仍激增。（美聯社）

新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延

2021-05-15 11:57
輝瑞疫苗。(美聯社)

一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察

2021-05-10 10:02

獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免

2021-05-12 12:28
新冠疫情迫使汽車製造商在印度的工廠停工。 路透

印度疫情蝴蝶效應 一文看懂

2021-05-10 11:20
查理與哈利以及2019年剛出生的哈利之子亞契祖孫三代難得合影。美聯社

哈利怨查理不是好爸爸 意外揭露女王祕密

2021-05-14 12:26
一名17歲女子在都柏林的霍斯火車轉乘站跌落月台與火車間的空隙。 圖／每日星報

惡男假裝吐口水使絆子 妙齡女跌落火車底

2021-05-10 08:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光

「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光
洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」

洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」
安卓手機5大優點 資深果粉認了：這些功能比iPhone更好

安卓手機5大優點 資深果粉認了：這些功能比iPhone更好
潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」

潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」
蓋茲為慈善自願辭微軟董事？傳是與員工鬧緋聞

蓋茲為慈善自願辭微軟董事？傳是與員工鬧緋聞