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印度總理莫迪拚選情不顧疫情… 執政黨地方選舉仍慘敗

編譯張君堯／綜合3日電
印度疫情失控，總理莫迪連帶讓執政黨印度人民黨在地方選舉表現不佳。(歐新社資料照片)
印度疫情失控，總理莫迪連帶讓執政黨印度人民黨在地方選舉表現不佳。(歐新社資料照片)

印度新冠病毒疫情失控，總理莫迪防疫不力挨轟，連帶讓執政黨印度人民黨2日在地方選舉表現不佳，於選前重兵輔選的關鍵地區西孟加拉省敗選收場，其他省分在野黨票數也比上屆增加。

這次選舉的重點當屬人口9000萬的西孟加拉省，莫迪與內政部長夏哈都在當地大力輔選。截至2日深夜完成大部分開票顯示，人民黨雖然在西孟加拉省議會席次增加不少，仍遠遠落後在該省執政的草根國大黨。

66歲的西孟加拉省省長班納吉領導的草根國大黨贏得省議會三分之二多數席次，幾乎確定將三度出任省長，她也是目前印度唯一女性省長。而莫迪的人民黨儘管在該省大幅落後，仍取得實質收獲，人民黨2016年在該省議會僅有三席，這次大幅增加到將近80席。

但莫迪遭到強烈批評，反對黨稱他只關注選舉，未優先應對疫情。一些專家也批評聯邦選舉委員會，任由大批群眾無視社交距離且不戴口罩參加選舉造勢大會與投票。

紐約時報指出，西孟加拉省是印度人口最多的省分之一，更是反對黨一大堡壘，成為主要政黨必爭之地。儘管印度新增確診病例失控飆升，莫迪的人民黨仍帶頭瘋狂造勢，助長疫情擴散。

印度醫院搭建倉庫式設施，病人們就躺在紙板製成的床上。（路透）
印度醫院搭建倉庫式設施，病人們就躺在紙板製成的床上。（路透）

醫療資源匱乏 入院只能等死

印度在疫情飆升之際，醫療系統早已超出負荷，病床、氧氣和醫護皆嚴重短缺，一些患者甚至在尚未被醫生查看前就死亡，只有部分患者設法被送往醫院，但一旦進入醫院便將面臨另一種無能為力的恐懼。

一對年輕夫婦的丈夫染疫，等了三天、被四家醫院拒絕後，終於擠進新德里一家醫院。不過他入院才發現醫師根本無暇治療自己、藥物有限，倒臥在周圍的病人則紛紛死亡，讓他害怕得想逃走。

這名患者還透露，醫院內部搭建海綿狀的倉庫式設施，而病人們就這樣躺在紙板製成的床上，連病床都沒有。

印度 疫情 紐約時報

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