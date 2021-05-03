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印度醫療資源崩潰 好不容易入院竟「只能等死」好想逃

編譯張君堯／綜合報導
印度醫院搭建倉庫式設施，病人們就躺在紙板製成的床上。（路透）
印度醫院搭建倉庫式設施，病人們就躺在紙板製成的床上。（路透）

印度在面對新一波新冠病例激增之際，該國的衛生保健系統早已超出臨界點，包括病床、氧氣和醫務人員等皆嚴重短缺，一些患者甚至在尚未被醫生查看前就死亡，只有部分患者設法被送往醫院，但一旦進入醫院便將面臨另一種無能為力的恐懼。

現年25歲且懷有身孕的戈爾迪（Goldi Patel）在新德里花了整整三天，只為了找到願意收容她30歲丈夫薩達南德（Sadanand Patel）的醫院，她共計被4間醫院拒絕，最後當戈爾迪終於在首都郊區的薩達爾帕特爾臨時疫情中心（Sardar Patel Covid Care Centre）找到願意收治丈夫的醫院、以為可以鬆一口氣時，其提供的醫療服務卻十分匱乏，反而讓丈夫害怕得想離開。

在戈爾迪將薩達南德送進醫院後，倒臥在周圍的病人紛紛死亡，而他幾乎沒有接受醫生治療，而且藥物有限，同時薩達南德80％的肺部已被感染，若情況惡化隨時可能會喪命，薩達南德1日表示自己非常害怕，因為他覺得「如果我的健康狀況急轉直下，我認為他們（醫院）將沒有能力拯救我」。

事實上，薩達爾帕特爾臨時疫情中心才剛於上月26日重新開放，以應對混亂的新一波疫情，戈爾迪透露，醫院內部搭建海綿狀的倉庫式設施，而病人們就這樣躺在紙板製成的床上，連病床都沒有。

薩達南德指出，印度當局認為緊急在各地設立臨時醫療中心後，當地的病人便會得到適當治療，但這根本沒有發生，強調「醫生們幾乎很少檢查病人」，自己自上周入院以來只與醫生接觸2次，同時至今已有5名他附近的病患死亡，屍體更留在原地數小時後才清理。

面對醫院的無力治療，薩達南德一再要求醫生將他轉移到別家醫院，並向妻子提出同樣請求，但根本沒有其他地方可以去，戈爾迪只能試圖安撫丈夫在這裡「至少還有氧氣」。

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