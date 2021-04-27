洩密風波延燒 英相傳曾冷血拒封城 「寧見屍堆如山」

英國首相強生近來深陷公關危機。（路透）

英國 政府洩密風波愈演愈烈，英國每日郵報引述消息爆料，英國首相強生（Boris Johnson）在去年因疫情 第二度封城 前曾冷血表示，寧可看到「成千屍體堆疊」，也不會下令再度封城。對此，強生及國防大臣華勒斯均否認報導。

格蘭地區去年3月23日施行第一次封城，由於長時間封城對經濟帶來巨大打擊，每日郵報報導，強生曾十分抗拒再度封城。

消息人士表示，強生在下令第二次封城之前承受巨大壓力，在去年10月底一場重要會議上爆粗口說：「不要再有天X的封城，讓成千屍體堆起來好了！」

對此，在野黨工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）表示，他對報導感到震驚。他說：「每個人都會深感關切，不只是那些在疫情中失去親人的家庭。」

今年1月變種病毒疫情延燒，強生不得不宣布第三度封城。不少批評者指出，若強生的第二次封城能更嚴格，第三度封城應可避免。

強生近來深陷公關危機，他和前心腹康明茲（Dominic Cummings）鬧翻，被對方爆出曾想私用政黨捐款翻新官邸。

國防大臣華勒斯強調，翻新官邸的錢最後是強生自己埋單，整個過程絕對合乎規矩。工黨則要求選舉委員會展開正式調查。