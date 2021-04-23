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印度單日暴增31萬確診 驚現「3重變種病毒」傳染力更快

編譯中心／綜合22日電
印度疫情嚴峻，單日新增病例和死亡人數不斷攀升。圖為新德里的一處火葬場，正在火化遺體。(路透)
印度疫情嚴峻，單日新增病例和死亡人數不斷攀升。圖為新德里的一處火葬場，正在火化遺體。(路透)

印度第二波新冠疫情不斷惡化，22日通報新增31萬5909例確診，不但創下新高，也打破全球所有國家單日新增紀錄。此外，有印度流行病學專家警告，當地已發現一種傳播力更快的「三重突變」病毒株，恐讓疫情進一步惡化。

印度斯坦時報報導，印度近一周平均每天新增26萬例確診，按照病例增加速度，可能在10天內，每天新增病例將突破50萬例。此外，印度22日通報2102人染疫不治，也創新高。

由於疫情不斷惡化，印度各地都出現醫院病床、呼吸器和氧氣供應不足的問題。

疫情最嚴重的馬哈拉什特拉省、首都新德里紛紛向法院提出訴願，批評中央政府供氧不足。高等法院昨晚在裁定時批評中央政府不關心民眾的性命，強調民眾不能因缺氧而死亡，這是政府的責任，並指出當局應下令國營石油公司暫時轉為生產氧氣。

法院的批評代表著民眾的心聲，有網友就批評政客忙競選不顧疫情，甚至直接喊話總理莫迪：「沒有遠見，沒有方向，印度正在死去。如果你還有一點羞恥心，那就辭職吧。」

不過，政府高層反而表示疫情失控，絕大部分是因民眾防疫鬆懈所致。印度衛生部長瓦德汗本月稍早批評，民眾對於防疫措施愈來愈鬆懈。

當地包括婚禮、節日慶祝、宗教集會、地方選舉等大規模聚集活動，並不因兇猛的疫情而減少，在北阿肯德邦的哈里德瓦爾市，有數以萬計的民眾聚集在恆河岸邊祈禱並下水沐浴，慶祝「大壺節」，結果短短四天就有約1700名參加者確診。

接種速度落後 全體打疫苗要12年

另據新德里電視台報導，在印度發現雙重突變病毒後，又出現三重突變病毒，目前已經在馬哈拉什特拉省、德里、 西孟加拉省以及恰蒂斯加爾省等地發現病例，據信是近期印度疫情大爆發的原因之一。

而當地同時陷於疫苗嚴重不足的困境，有當地媒體報導，按照印度當前的新冠疫苗接種速度，接種完全部人口需要12年之久，而達到「群體免疫」門檻的70%人口接種，還需8年9個月。

報導稱，截至4月20日，大約1.097億印度人已經接種了第一劑新冠疫苗，這僅占印度13.55億人口中的8.09%。與此同時，只有1750萬人接受了第二劑次的接種，這僅占總人口數的1.29%。

印度 疫情 疫苗

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