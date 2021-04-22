印度醫院氧氣外洩 新冠病人至少22死

印度馬哈拉什特拉省一家收治新冠肺炎病患的醫院發生氧氣瓶外洩事件，造成至少22名病患死亡。(美聯社)

印度新冠肺炎疫情 最嚴重的馬哈拉什特拉省一家醫院今天發生氧氣瓶外洩事件，導致切斷氧氣供應給病患，至少22名新冠病患因而死亡。

馬哈拉什特拉省省長薩克雷（Uddhav Thackeray）在事故發生後，下令成立調查小組對這起事故進行調查，並宣布向每位死者家屬發放50萬盧比（約6600美元）賠償金。

綜合印度快報等印度媒體報導，馬哈拉什特拉省納西市（Nashik）專門收治新冠疾病病患的扎基爾胡笙醫院（Zakir Hussain Hospital），氧氣瓶軟木塞今天發生故障，導致氧氣外洩，供應病患的病房供氧管道壓力降低，因而切斷150名病患的氧氣供應。

技術人員耗費一個小時堵住氧氣洩漏，但已經導致至少22名新冠肺炎病患因供氧下降不治。

香港01報導，印度面對第二波新冠病毒疫情，單日染疫和病逝人數4月21日創疫情新高。古吉拉特邦（Gujarat）的火化爐為處理4月起增加的病逝者屍體數目，需要全天候運作，有火化爐鐵架不勝負荷而熔化。

印度衞生部4月21日公布數據顯示，國家過去24小時新增29萬5041宗確診個案及2023宗死亡個案。兩項數據均打破疫情以來最高紀錄。

印度累計確診個案增至逾1560萬宗，累計死亡個案增至215萬7538宗。

印度疫情嚴峻，多邦醫院面臨氧氣短缺情況，古吉拉特邦內亦有火化爐因長時間運作，最終崩塌和熔化。

古吉拉特邦城市蘇拉特（Surat）、拉杰果德（Rajkot）、賈姆訥格爾（Jamnagar）及艾哈邁達巴德（Ahmedabad）內很多火葬場正全天候運作，應付比正常多3至4倍的遺體。