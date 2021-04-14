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疫苗混打更好？英國納入莫德納與Novavax擴大試驗

中央社／倫敦14日綜合報導
英國針對混打不同COVID-19疫苗效果的臨床試驗現在擴大研究範圍，新增莫德納（Moderna）與諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）疫苗。圖為莫德納疫苗。 （路透）
英國針對混打不同COVID-19疫苗效果的臨床試驗現在擴大研究範圍，新增莫德納（Moderna）與諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）疫苗。圖為莫德納疫苗。 （路透）

研究人員今天表示，英國針對混打不同新冠肺炎（COVID-19）疫苗效果的臨床試驗現在擴大研究範圍，新增莫德納（Moderna）與諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）疫苗。

2月展開的所謂Com-Cov研究觀察第1劑施打1種新冠疫苗（COVID-19）、第2劑換打另一種，是否會誘發與兩劑打同樣疫苗一樣好的免疫反應。

領導研究的英國牛津大學（Oxford University）教授史內普（Matthew Snape）表示，這「是為了探究多種COVID-19疫苗能否更彈性地運用」。

英國等歐洲國家目前使用阿斯特捷利康（AstraZeneca）與輝瑞大藥廠（Pfizer）疫苗進行全國接種，但AZ疫苗接種傳出極少數血栓案例之後，法國與德國等國政府表示，只會讓特定年齡層接種這種疫苗，或讓民眾先接種AZ疫苗，第2劑再改打其他疫苗。

史內普在宣布擴大試驗的簡報會表示，將召募50歲以上、過去8至12週打過第1劑疫苗的成年人，接著隨機分配，請這些接種過AZ疫苗或輝瑞疫苗的志願者第2劑再打同種疫苗，抑或改打莫德納或諾瓦瓦克斯的疫苗。

換言之，這項試驗將新增6個施打組合，每個分項試驗各有175名志願者，共計會增加1050人參與。

史內普表示：「如果我們能展現這些混打組合可產生與標準安排同樣好的免疫反應，不會大幅增加疫苗反應，就可能讓更多人更快完成COVID-19接種，也可在任何疫苗供應出現短缺時增添系統彈性」。

原本的試驗僅混打AZ疫苗與輝瑞疫苗，結果最快本月或5月就會出爐，第2階段試驗則預定7月公布結果。

疫苗 英國 輝瑞

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