印度突破1350萬例全球第2多 英國解禁、酒吧湧人潮

英國英格蘭地區商店重新開放，民眾12日等待進入伯明翰的零售商店Primark。（路透）

新冠疫情持續肆虐全球，印度 超越巴西，染疫人數全球第二，僅次美國；德國確診數累計破300萬；日本大阪新增603例確診創周一新高，不排除發布緊急事態宣言。

13億人口的印度在近幾周快速增加感染人數，累計超過1350萬人確診，超越巴西的1348萬人，成為全球疫情第二嚴重的國家，僅次美國。印度也創下單日新增逾16.8萬例的紀錄，過去一周通報87萬3000多人確診，比前一周高出70%。

印度教徒12日聚集北阿坎德省恆河河畔慶祝大壺節，沒有戴口罩。（美聯社）

專家先前已警告，政治造勢活動、大型宗教慶典與其他公共場所，人潮洶湧且大多數都沒有配戴口罩，推波助瀾了這一波新疫情。印度首都新德里首席部長表示，新增的感染病患高達65%不到45歲，並說他的政府不支持封城，但要是醫院開始沒有病床，就會考慮實施。

日本大阪增603例 創周一新高

日本大阪12日新增603例確診，創周一新高紀錄。大阪府現已實施「防止蔓延等重點措施」，若疫情沒有改善，考慮向中央政府申請發布緊急事態宣言。

東京12日新增306例確診，比上周一增加57例。日本12日起「防止蔓延等重點措施」擴大實施，範圍包括東京都23區和八王子市、立川市、武藏野市、府中市、調布市、町田市等6個市；以及京都府的京都市、沖繩縣那霸市等沖繩本島的9個市。其中東京實施至5月11日，沖繩與京都則實施至5月5日。

英商店解封 國民奔出門消費

英國政府12日進一步放寬防疫措施，按照政府規畫，英格蘭地區非必要商店可恢復營業，理髮店、圖書館、動物園、餐廳和酒吧的戶外就餐區等，可恢復營業或重新開放。

當天倫敦的氣溫有點低，但擋不住人們購物熱情。倫敦市區一些商店門外出現顧客排隊現象，理髮店也迎來大批顧客。英國首相強生原本計畫到酒吧飲酒慶祝解封，但因處於菲立普親王喪期，故決定推遲計畫。

德國確診數突破300萬例

德國疫控中心羅伯特‧科赫研究所12日公布數據，境內確診突破300萬關卡，達301萬1513例，病故總數7萬8452人。德國確診病例總數在全球位居第10，僅次於美國、印度、巴西、法國、俄羅斯、英國、土耳其、義大利和西班牙。

在澳洲 ，當局建議50歲以下民眾接種輝瑞疫苗 、而非AZ疫苗後，放棄在2021年底前為全國2600萬人口施打疫苗的目標。澳洲總理莫里森表示，他將不會為所有澳洲民眾必須接種第一劑新冠疫苗設定新的目標日期；同時，AZ疫苗的血栓副作用疑慮和歐洲的疫苗出口限制，讓澳洲的疫苗接種延宕。