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大阪單日增616確診 實施防疫重點措施、盼取消聖火傳遞

編譯羅方妤、記者蔡佩芳／綜合1日電
京都粉櫻 1200年來最早滿開 日本疫情復燃，導致賞櫻人潮大減。但京都知名的粉色櫻花受氣候變遷影響，已於3月26日「滿開」，創下1200年來最早滿開的紀錄。圖為東京皇宮千鳥淵護城河上的櫻花也盛開。(歐新社)
京都粉櫻 1200年來最早滿開 日本疫情復燃，導致賞櫻人潮大減。但京都知名的粉色櫻花受氣候變遷影響，已於3月26日「滿開」，創下1200年來最早滿開的紀錄。圖為東京皇宮千鳥淵護城河上的櫻花也盛開。(歐新社)

日本多處疫情出現回升現象，當局1日傍晚將決定，本月5日至5月5日黃金周長假，針對大阪府、宮城縣和兵庫縣實施「防疫蔓延等重點措施」，開創全國首例。這項重點措施相當於發布緊急事態宣言的前一個防疫階段。

據悉，大阪1日新增616例確診，創單日第4高紀錄，也是連續3天高於疫情嚴峻的東京。

共同社報導，日本政府日前完成新冠肺炎對策特別措置法修法，增設「防止疫情蔓延等重點措施」，這將是修法後首度有地區適用。經濟再生擔當大臣西村康稔表示，擬對大阪等三府縣適用為期一個月的重點措施；仙台市、大阪市及兵庫縣神戶市、蘆屋市、西宮市、尼崎市將被指定為對象。

當局將發給商家補助金，中小企業根據其規模，會領到最多10萬日圓（約903元）的補助金，大型企業最多會領到20萬日圓（約1807美元）。

大阪府於3月31日向日本政府要求適用重點措施。大阪府知事吉村洋文和表示，若實施後「將要求民眾避免外出」，並表示「應該取消大阪市東奧聖火傳遞」，而大阪府其他地方則會徹底實施防疫措施傳遞聖火。

大阪府聖火傳遞預計在13至14日舉行，14日將經過大阪市內。吉村強調：「最終仍要看東奧組委會的考量，但大阪府應有自己的想法。」大阪市市長松井一郎也表態應暫停聖火傳遞，14日計畫在大阪市內實施的聖火抵達慶祝活動將以無觀眾形式舉行。

京都知名的粉色櫻花受氣候變遷影響，已於3月26日「滿開」。(路透)
京都知名的粉色櫻花受氣候變遷影響，已於3月26日「滿開」。(路透)

疫情 防疫 日本

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