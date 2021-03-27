我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死

中概股再閃崩 「知乎」在美上市首日就破發

疫情復燃…墨西哥破20萬人不治 菲律賓、波蘭確診新高

編譯中心／綜合26日電
墨西哥染疫死亡總數25日突破20萬人，成為全球第3個跨越20萬大關的國家，前2國分別是美國與巴西。（美聯社）
墨西哥染疫死亡總數25日突破20萬人，成為全球第3個跨越20萬大關的國家，前2國分別是美國與巴西。（美聯社）

新冠疫情繼續流行，菲律賓、烏克蘭和波蘭26日新增確診數都創單日新高；巴西新增3650起染疫死亡病例，本周第2度創下紀錄新高；墨西哥死亡總數突破20萬人，成為全球第3個跨越20萬大關的國家。

波蘭醫療體系能正面臨極限，26日全國新增染疫人數連續3天創下新高，衛生部公布數據顯示，26日新增3萬6143例確診。當局為阻止染疫人數激增，25日已祭出更多限制措施。

烏克蘭衛生部26日表示，新增1萬8132例確診，創單日新高，累計染疫人數161萬4707人；再添326人死亡，累計3萬1461人病歿。

德國26日則新增2萬1573例確診、183例死亡。英國每日郵報報導，專家26日警告，德國第三波疫情恐是有史以來最嚴重的，每日可能新增10萬例確診。德國衛生部長史巴恩表示，加護病房已經爆滿，醫療衛生體系可能在4月達到極限。

英國26日也通過決議，將新冠禁令緊急執法效力延長6個月，直到今年9月為止。

在亞洲，菲律賓26日新增9838起確診，創單日新高，累計70萬2856人染疫；同時新增54例死亡，總病歿人數1萬3149人。

印度方面，斯坦時報分析官方統計數據說，截至3月25日的一周，印度平均每天新增4萬7442例，較上周增幅達66%。印度26日新增病例達5萬9074例，逼近6萬例，印度媒體指出，第二波疫情病例增加速度比第一波疫情更快。

南韓單日確診數不降反增，最近一天新增494例，來到35天來最高峰。當局今天宣布，原定於28日結束的防疫措施再次延長2週至4月11日。

在日本，東京新冠確診病例24日新增420例、25日新增394例，疫情有復燃傾向，專家憂心疫情會因變種病毒株導致疫情急遽擴大，比第3波還嚴重。

疫情 印度 德國

上一則

埃及火車意外至少32死165傷 出動49輛救護車搶救

下一則

法國支持德國反對… 歐盟出口禁令掀內訌

延伸閱讀

德第三波疫情恐有史以來最慘 每日可能新增10萬確診

德第三波疫情恐有史以來最慘 每日可能新增10萬確診
領跑東奧聖火 石原聰美染疫康復後喊希望

領跑東奧聖火 石原聰美染疫康復後喊希望
印度暫緩AZ疫苗出口 衝擊COVAX援助窮國計畫

印度暫緩AZ疫苗出口 衝擊COVAX援助窮國計畫
中國船隻聚集牛軛礁 菲律賓加派軍艦巡邏南海

中國船隻聚集牛軛礁 菲律賓加派軍艦巡邏南海

熱門新聞

「長賜輪」在超過72小時的搶救後，直至26日上午還是無力脫困。 (歐新社、美聯社）

最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機

2021-03-26 08:00
木漿業者警告供應可能中斷，「衛生紙之亂」風險再上升。（路透）

全球塞船「衛生紙之亂」恐上演？木漿出貨拉警報

2021-03-25 01:20
2015年，時任美國國務卿柯瑞（左）在巴黎近郊勒布爾熱「聯合國氣候變化大會」場邊，與中國氣候變遷事務特別代表解振華（右）交談。美聯社

美中阿拉斯加互嗆後再度交鋒 各懷鬼胎

2021-03-22 11:28
事發當下，另一艘剛好在「Ever Given」身後的貨運船「Maersk Denver」上，有人拍下這艘長榮海運的貨運船卡住的畫面並上傳到Instagran。取材自Instagram

長榮貨櫃輪「卡」蘇伊士運河 轉彎時擱淺 雙向大阻塞

2021-03-23 21:00
長榮貨輪「長賜號」（Ever Given）23日擱淺在埃及蘇伊士運河，導致上百艘輪船大排長龍。Getty Images

長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線

2021-03-25 07:34
巴基斯坦總理康恩20日確診新冠肺炎。（路透）

巴基斯坦總理 接種2天後確診

2021-03-20 09:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇

遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇
最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機

最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機
打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診

打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診
CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出

CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出
華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理

華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理