疫情復燃…墨西哥破20萬人不治 菲律賓、波蘭確診新高

墨西哥染疫死亡總數25日突破20萬人，成為全球第3個跨越20萬大關的國家，前2國分別是美國與巴西。（美聯社）

新冠疫情 繼續流行，菲律賓、烏克蘭和波蘭26日新增確診數都創單日新高；巴西新增3650起染疫死亡病例，本周第2度創下紀錄新高；墨西哥死亡總數突破20萬人，成為全球第3個跨越20萬大關的國家。

波蘭醫療體系能正面臨極限，26日全國新增染疫人數連續3天創下新高，衛生部公布數據顯示，26日新增3萬6143例確診。當局為阻止染疫人數激增，25日已祭出更多限制措施。

烏克蘭衛生部26日表示，新增1萬8132例確診，創單日新高，累計染疫人數161萬4707人；再添326人死亡，累計3萬1461人病歿。

德國 26日則新增2萬1573例確診、183例死亡。英國每日郵報報導，專家26日警告，德國第三波疫情恐是有史以來最嚴重的，每日可能新增10萬例確診。德國衛生部長史巴恩表示，加護病房已經爆滿，醫療衛生體系可能在4月達到極限。

英國26日也通過決議，將新冠禁令緊急執法效力延長6個月，直到今年9月為止。

在亞洲，菲律賓26日新增9838起確診，創單日新高，累計70萬2856人染疫；同時新增54例死亡，總病歿人數1萬3149人。

印度 方面，斯坦時報分析官方統計數據說，截至3月25日的一周，印度平均每天新增4萬7442例，較上周增幅達66%。印度26日新增病例達5萬9074例，逼近6萬例，印度媒體指出，第二波疫情病例增加速度比第一波疫情更快。

南韓單日確診數不降反增，最近一天新增494例，來到35天來最高峰。當局今天宣布，原定於28日結束的防疫措施再次延長2週至4月11日。

在日本，東京新冠確診病例24日新增420例、25日新增394例，疫情有復燃傾向，專家憂心疫情會因變種病毒株導致疫情急遽擴大，比第3波還嚴重。