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1張圖看疫情：美施打1億2144萬劑疫苗 30.7%成人接種

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英國過半成人已接種首劑 首相帶頭打AZ疫苗背書

編譯中心／綜合20日電
近日AZ疫苗接種後出現血栓案例，為讓民眾安心，英國首相強森19日帶頭接種。（美聯社）
近日AZ疫苗接種後出現血栓案例，為讓民眾安心，英國首相強森19日帶頭接種。（美聯社）

英國衛生大臣韓考克今天表示，英國施打新冠疫苗達成新里程碑，境內超過半數成人已施打至少一劑疫苗，成為達成此接種水準的首個全球主要經濟體。

就已接種人口所占比率而言，以色列居全球之冠，其後依序為阿聯、智利和英國。路透報導，韓考克表示，超前歐洲聯盟和美國的英國疫苗施打作業，意味英國正順利邁向鬆綁封鎖措施及重啟經濟計畫。

19日施打阿斯特捷利康（AZ）疫苗的英國首相強生，也在宣布半數成人已施打第一劑疫苗後發推文表示，「讓我們繼續努力」。

近日AZ疫苗接種後出現血栓案例，為讓民眾安心，強森19日帶頭接種，同日接種的還有法國總理卡斯泰及斯洛維尼亞總統巴荷、總理詹沙等領袖。而德國總理梅克爾與義大利總理德拉吉19日也出面信心喊話，已準備好要接種AZ疫苗。不過，丹麥20日通報兩起案例，醫院人員在接種AZ疫苗後，出現血栓和腦出血。

此外，歐洲爆發新一波感染仍令人憂心，包括德國和法國等國境內感染病例快速攀升。英國政府科學顧問今天警告，由於會有把新變種病毒攜入國內的風險，英國人今夏赴國外度假的可能性極低。

疫苗 英國 德國

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