巴黎封城1個月 車站爆滿 民眾急出逃

法國巴黎將實施1個月封城，巴黎民眾19日在巴黎里昂火車站等候登上列車離開當地。（美聯社）

法國總理卡斯泰18日宣布，為了打擊新一波疫情 ，將對巴黎和其他幾個地區進行為期一個月的有限封鎖，但也堅稱這些措施不會像過去一樣嚴格。有報導指出，不少巴黎人趁封城 前紛紛「逃離」首都。

封城措施18日午夜開始，16個區約2100萬民眾受影響，被規定除非有合理原因，否則不可前往他區，離開住所時也要填表解釋；全國會繼續宵禁，但減少一小時，改至晚上7時開始。

卡斯泰表示，雖然這些地區中，非必要的商家將暫時歇業，也會限制民眾從事戶外活動，但學校將會維持開放，民眾到戶外運動最多可離家10公里。

中央社引述法新社報導，不少巴黎人在禁令生效前紛紛離開，前往不受限區域如東南部和西南部海岸的多班列車車票已告售罄。

總統馬克宏 今年到目前為止不願實行全國性的封鎖，但卡斯泰表示，巴黎及其他地區的疫情，讓影響全國約1/3人口的區域性封鎖措施難以避免。受新措施影響的地方，包括法國北部里爾市所在的上法蘭西大區，以及濱海阿爾卑斯省、濱海塞納省、北部的厄爾省等地。

卡斯泰表示，這是由於第3波疫情讓確診人數增加，光在巴黎地區就有約1200人接受重症治療。法國衛生部長維宏表示，巴黎地區加護病房的住院人數，比去年11月第2波疫情時的人數還多，而目前醫院的負荷已趨飽和。法國18日新增逾3.5萬例確診。