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澳洲新加坡7月推旅遊泡泡 英國準備夏季復航

編譯中心／綜合14日電

澳洲官員表示，澳洲正和新加坡合作，最快於7月推出兩國間的旅遊泡泡，以重新啟動因新冠病毒疫情而打斷的觀光旅遊。此外，英國政府下月敲定旅行重啟計畫，英國航空公司新任執行長陶艾爾樂觀認為，英航可在夏天恢復飛航。

澳洲於疫情初期火速關閉邊境，以減緩疫情蔓延。澳洲副總理麥考馬克14日表示，澳洲「目前正和新加坡合作，有可能在7月推出（旅遊）泡泡」。他告訴澳洲廣播公司說：「隨著疫苗的推出，不只是澳洲，在其他國家也是，我們將推出更多的泡泡。」

「雪梨晨驅報」報導指出，這項旅遊泡泡協議，將允許已經接種疫苗的澳洲和新加坡人士造訪彼此的國家，而無須多做隔離。報導也說，坎培拉當局希望目前人在第3國的國際學生、商務旅客和欲返鄉的澳洲公民，能先在新加坡完成兩周的隔離再動身前來澳洲。

法國、義國新增逾2萬例

此外，英國航空公司執行長陶艾爾表示，疫苗推出讓他樂觀認為英航可在夏天恢復飛航，但恢復與否仍得視英國政府4月12日的宣布而定。陶艾爾建議，已接種疫苗者應可不受限地旅行，未接種者則可在出具陰性證明後搭機。

英國14日新增4618例確診。英國快速推動接種行動，目前已有4成4成人施打第一劑，其中多數是60歲以上長者。與此同時，歐洲部分疫情回升，法國與義大利當局14日都通報新增逾2萬起確診病例。

BNT組新冠疫苗製造聯盟

另外，歐盟一直苦於疫苗短缺問題，華爾街日報報導，德國生技公司BioNTech（BNT）已與瑞士諾華（Novartis）、德國默克（Merck）和法國賽諾菲（Sanofi）等13家公司，共組新冠疫苗製造聯盟，生產該公司與美國輝瑞（Pfizer）共同研發與配銷的新冠疫苗，期能達成、甚至超越今年生產20億劑疫苗的目標，以滿足世界各地的殷切需求。

澳洲 疫苗 英國

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