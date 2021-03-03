我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州「100%防疫解禁」是超前布署？前功盡棄？

金山進入紅色層 餐館堂食「有條件」重開

抗疫英雄不好當 全球醫療人員去年遭襲案逾400件

編譯中心／綜合2日電

根據非政府組織「衝突中保護衛生聯盟」今天發布的報告，2020年間，全球醫護人員在對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）時所遭受的相關暴力事件多達400多件。

衝突中保護衛生聯盟（Safeguarding Health in Conflict Coalition）公布的互動地圖顯示，去年有1172件針對醫療人員和設施的暴力行為和攻擊事件，而這只是「最小估計值」。

它說，這1172件行為中，逾1/3（412件）與COVID-19有直接關聯。聯盟引述的種種案件有一起發生在墨西哥，有護理師遭一組人馬指控散播病毒，進而遭到攻擊而受傷。

在塞內加爾首都達卡（Dakar），有社福人員遭一群拒絕讓COVID-19死者葬於住家附近的居民丟石頭。

英國伯明罕（Birmingham），有醫療工作人員遭鄰居吐口水羞辱。

絕大部分，也就是8成暴力行為的加害者都是平民，但也有些威脅是出自於公共當局。

在埃及，有醫護人員因批評當局的防疫措施而遭維安部隊逮捕，進而遭控散播不實訊息，並被指控是恐怖團體的成員。

研發這份互動地圖的Insecurity Insight，同時在爆發戰爭的多個國家或國內衝突受害者身上，記錄到802起攻擊事件，諸如葉門醫院遭炸彈攻擊、奈及利亞醫師群遭擄等。

Insecurity Insight主任威爾（Christina Wille）發布聲明說：「這份地圖顯示出，2020年針對醫護的暴力和恐嚇事件影響多達79國，可見得這是貨真價實的全球性危機。」

衝突中保護衛生聯盟創始人兼主席，同時也是約翰霍普金斯大學教授的魯班斯坦（Leonard Rubenstein），呼籲各國政府保護醫療工作人員，並打擊不實資訊。

墨西哥 防疫 英國

上一則

日本青森縣產「人肉」？ 照片誤會大…它是大蒜啦

下一則

緬甸軍警又開槍！20傷3命危 記者在家遭突襲逮捕

延伸閱讀

推特遏止疫苗假消息 違規推文5次就永久停權

推特遏止疫苗假消息 違規推文5次就永久停權
世界晚報／Novavax疫苗達96%效力 最快5月使用

世界晚報／Novavax疫苗達96%效力 最快5月使用
日經：東京都將要求政府 延長緊急事態約兩周

日經：東京都將要求政府 延長緊急事態約兩周
香港1人接種科興疫苗後死亡 港府調查

香港1人接種科興疫苗後死亡 港府調查

熱門新聞

圖為世衛團隊中的荷蘭病毒學家古柏曼斯9日與中國專家組共同在武漢舉行記者會說明調查結果。美聯社

華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播

2021-02-23 11:27
國際航空運輸協會的數位新冠通行證APP將在3月正式上線。（歐新社）

暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線

2021-02-23 18:41
一名日本遠洋漁師掉了iPhone Pro，求路人撿到記得通知他一下，許多網友一看地點紛紛笑翻。(圖取自推特)

他PO手機定位照「求路人幫我撿」！ 驚動這國政府回應

2021-02-25 17:25
威廉（左起）、哈利、梅根與凱特，固然在某些事上立場不同，卻還沒有撕破臉。圖／路透資料照片

梅根「洗腦」哈利？威廉、凱特對歐普拉的訪問緊張害怕

2021-02-26 10:56
AZ疫苗。美聯社

德國人嫌棄AZ疫苗 到貨堆積如山卻喊疫苗不夠

2021-02-26 00:59
貨船太陽神光芒號（MV Helios Ray）。（取材自marinetraffic.com）

時機敏感！拜登下令空襲親伊朗團體後 以色列船爆炸

2021-02-26 22:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
加州帝王郡發生重大車禍 至少15死

加州帝王郡發生重大車禍 至少15死
白宮打退堂鼓？1.9兆紓困案刪除「調高時薪」

白宮打退堂鼓？1.9兆紓困案刪除「調高時薪」
德州解除口罩令 州長：是時候全面開放 專家：不能鬆懈

德州解除口罩令 州長：是時候全面開放 專家：不能鬆懈
Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用

Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用
韓國瑜、韓冰近照曝光 網驚：他現在變這樣？

韓國瑜、韓冰近照曝光 網驚：他現在變這樣？