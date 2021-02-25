AZ疫苗生產不及 第二季供貨恐腰斬 歐盟日本心驚

英國藥廠阿斯特捷利康第2季度向歐盟供應的COVID-19疫苗交付數量將不到合約規定的一半。圖為阿斯特捷利康疫苗的工廠1月27日收到可疑包裹。(路透)

正當各國開始大規模進行新冠疫苗 接種之際，疫苗供應卻又傳出壞消息。路透引述歐盟 官員說法指出，英國藥廠阿斯特捷利康(AZ)已通知歐盟，該公司第2季度向歐盟供應的新冠疫苗交付數量將不到合約規定的一半，恐將影響歐盟接種計畫。共同社指出，已經預訂1.2億劑的日本也開始憂心供應會受到影響。

央廣引述路透報導稱，AZ近日在與歐盟的內部會議上表示，該公司在第2季向歐盟的疫苗發貨量將少於9000萬劑。據AZ與歐盟的合約顯示，AZ在第2季度應向歐盟供應1.8億劑疫苗，等於供貨量將不到原合約的一半。

報導指出，媒體連繫AZ公司並未否認這位官員的講話，但隨後發表聲明稱，該公司正努力提高生產率，以交付承諾的1.8億劑疫苗。

由於歐盟批准AZ、美國輝瑞和莫德納共3家公司COVID-19疫苗，但這3家公司均因生產上的問題或推遲供應，或削減原定供應量。這使得歐盟預計在夏季結束前完成70%成年人接種的計劃，在疫苗供應缺口擴大下，可能將受到影響。

另外，積極準備舉辦奧運的日本也與阿斯利康簽訂了1.2億劑疫苗的合約，開始憂慮疫苗施打計畫受到影響，據共同社報導，目前對日供應是否會受影響尚不得而知。

另方面，世界衛生組織（WHO ）COVAX計畫分配的首批新冠肺炎疫苗，24日飛抵非洲迦納，希望藉此縮小貧窮國家與富國間的疫苗接種情況差距，和遏止疫情擴散。

WHO和聯合國兒童基金會（UNICEF）共同聲明表示，60萬劑由印度血清研究所製造的阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，已運抵迦納首都阿克拉。

這批疫苗的送達，距離WHO首次稱呼新冠肺炎為全球性流行病已將近一年，並距離COVAX計畫的成立已八個月。

迦納衛生官員表示，這批疫苗將被用來開啟疫苗接種計畫，將優先對前線醫療人員和其他高感染風險人員施打。

據路透統計，迦納目前全國的新冠確診人數約有逾8萬人，染疫死亡人數則有580人。