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變種病毒株在美傳播快 每10天增加1倍

變種病毒怎麼擋？英疫苗官員：可能須多次接種

編譯中心／綜合7日電
「丹麥黑衣人」團體多次走上街頭，抗議丹麥政府防疫措施。圖為1月23日示威現場。（歐新社）
「丹麥黑衣人」團體多次走上街頭，抗議丹麥政府防疫措施。圖為1月23日示威現場。（歐新社）

英國疫苗事務政務次官扎哈維7日說，為了對抗變種新冠病毒，民眾可能須今秋追加注射疫苗，而且每年注射。牛津大學疫苗學教授表示，應對南非變種的新一代疫苗可能在秋天上市。

教授莎拉‧吉伯特說，「我們已在牛津大學進行生產流程的第一部分工作。在春季將傳給製造供應鏈的其他成員，很可能在秋天就有一個新版疫苗可使用。」

日本 鎌倉遊客邊走邊吃

日本東京都與鄰近的神奈川縣等地，目前仍籠罩在疫情下，但知名觀光勝地鎌倉周末仍迎來滿滿人潮，觀光客最喜愛的邊走邊吃，讓商店街相關人士憂心感染風險。

日本72歲婦產科醫師、長崎縣醫師會長森崎正幸回顧自己1月染疫時，曾寫下人生第一次簡短「遺書」；身為醫療從業人員，看到前線醫護可說是「手無寸鐵」抗疫。

印度 疫苗外交與中抗衡

印度是全球最大疫苗製造國，總理莫迪為了改善區域關係、抗衡中國的政經主導力，正在運用這份實力。印度官員7日表示，已批准運送疫苗給柬埔寨，並計畫供應蒙古國和太平洋島國；供應阿富汗的疫苗則已抵達。這些行動全是印度擴大疫苗外交的一環。

路透報導，中國也已承諾將配送疫苗。中國重要盟友柬埔寨料將獲100萬劑國藥集團研發的疫苗。

印度累計確診數高居全球第2，目前計畫8月前對3億人實施接種。印度在1月16日啟動接種行動後，頭兩周約有300萬醫護人員施打疫苗。

「丹麥黑衣人」團體6日晚間發起抗議丹麥政府防疫措施的示威活動。（臉書影片截圖）
「丹麥黑衣人」團體6日晚間發起抗議丹麥政府防疫措施的示威活動。（臉書影片截圖）

丹麥 示威嗆疫苗護照獨裁

數以百計丹麥民眾6日走上首都哥本哈根街頭，抗議當局實施的防疫限制措施，同時反對政府的數位疫苗護照計畫。由自稱「丹麥黑衣人」（Men in Black Denmark）的團體發起的這場抗議活動，約吸引600人在嚴寒中聚集在國會大廈前，抗議當局防疫措施為「獨裁主義」。

丹麥和歐洲其他國家一樣，有意開發數位版COVID-19接種認證，作為跨境旅行等方面之用。抗議活動主辦單位表示，當局雖說民眾沒有義務要施打疫苗，但這類護照暗示接種為強制性的，相當於進一步限制個人自由。

全球疫情表
全球疫情表

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