英國藥廠疫苗減供6成 歐盟嗆「限制出口」

阿斯特捷利康原先承諾今年首季向歐盟提供8000萬劑疫苗，但日前以生產線出問題為由，預估減產近六成。（歐新社）

歐盟 開始大規模接種新冠疫苗 一個月後，英國 阿斯特捷利康和美國輝瑞等2家藥廠供貨突然減少，與歐盟關係趨於緊繃。路透報導，歐盟已提案設置「疫苗出口登記制度」，加強限制區內疫苗出口。

歐盟執委會主席范德賴恩今天參加線上世界經濟論壇時，強調「疫苗出口透明機制」，並表示「歐洲投資數十億歐元，協助研發全球首批疫苗。」「現在，這些公司必須交貨」。

據報導，阿斯特捷利康原先承諾今年首季向歐盟提供8000萬劑疫苗，但22日以生產線出問題為由，預估減產近六成，僅供應3100萬劑；而輝瑞本月較早前已宣布疫苗供應速度暫時放慢。地位相當於歐盟衛生部長的衛生專員凱瑞亞基德斯25日說，此舉「不可接受」。她推文警告，在歐盟境內製造新冠疫苗的所有公司，未來若要出口疫苗到歐盟以外的國家，包括英國，必須提早通知歐盟。

2家製藥公司因為疫苗延遲交貨，與歐洲聯盟執行委員會關係緊繃，歐盟執委會主席范德賴恩（圖）26日表示，疫苗製造商「必須交貨」。（新華社）

衛報報導，歐盟的說法相當於威脅阻止當地生產的疫苗出口到其他地區，而在比利時製造的輝瑞疫苗出口也將受限。英國向輝瑞採購了4000萬劑，預期未來3周會收到350萬劑，現在交貨恐生變。

對此，英國主管疫苗部署的衛生部政務次長查哈威則說，以限制疫苗出口來回應供應問題是不對的，他並表示，對輝瑞、阿斯特捷利康和莫德納3家藥廠，將能履行與英國及歐盟達成的供貨協議有信心。英國政府發言人也表示，與疫苗供應商保持密切聯繫，「我們的疫苗供應與預定的送達時程，將完全支持我們的施打計畫，在2月15日之前為四大優先族群打完第一劑」。

德防變種入境 擬停國際航班

另外，德國內政部長霍費爾26日向媒體表示，政府正考慮將飛往德國的國際航班數目減至接近零。其做法與以色列相似，以防止更多更具傳染性的變種新冠病毒傳入，同時又考慮對變種病毒流行的高危地區關閉邊境。