荷蘭10城市「反宵禁」示威 燒車、闖店家…240人被捕

荷蘭阿姆斯特丹民眾抗議因防疫而實施的全國宵禁政策，警方祭出水砲鎮壓。（路透）

疫情 持續肆虐全球，荷蘭加強防疫限制，包括晚間9時到隔天凌晨4時30分宵禁，違者將面臨95歐元（約115美元）罰款。沒想到這波嚴格防疫措施引發示威活動，綜合媒體報導，鎮暴警察進駐至少10個城市和鄉鎮，首都阿姆斯特丹有民眾放火燒車、朝警方丟石頭，並破壞公共財產；警方以水砲、警犬和騎警驅離抗議群眾，並逮捕近200人。

荷蘭電視台畫面顯示，南部城市愛因霍芬有成群年輕人劫掠商家、扔擲腳踏車並到處縱火。市府在聲明中說，愛因霍芬市至少有55人遭逮捕。此外，荷蘭北部烏爾克村一間篩檢中心昨天下午也遭人縱火。荷蘭衛生部長德雍峨今天批評此事「實在太超過」。

荷蘭南部城市愛因霍芬火車站外，抗議民眾推倒並點燃車輛示威。（歐新社）

全國一個月來新增病例大致下滑，今天再度減至單日新增4924例。荷蘭累計1萬3540人病故，94萬多人染疫。

辛巴威 10天內3內閣部長病故

此外，非洲國家辛巴威疫情嚴峻，目前累計3萬1320例確診，1005人死亡，其中3名內閣部長在過去10天因此喪命。路透報導，有人擔心數以千計僑居鄰國南非 的辛巴威人在12月假期返鄉，造成更具傳染力的南非變種病毒入侵。

日本緊急狀態 可能延長

基於疫情未完全消退，日本政府短期內可能難以解除緊急狀態，當局本周評估第二度緊急狀態的成效時，可能延長或擴大這項原定2月7日結束的措施一個月。東京25日新增確診病例為618例，為近一個月低點，但仍有一半的案例找不到感染源。日本預定2月下旬為約2萬名醫護人員施打輝瑞（Pfizer）疫苗，初期目標是在3月下旬完成3600萬名高齡人士的接種。

英國考慮強制入境旅客集中隔離

「金融時報」報導，由於國際旅客快速傳播變種病毒，據知英相強生正考慮採行更嚴格的邊境控管。目前南非和巴西班機已禁止入境。此外，英國政府正考慮採用旅館強制隔離，但尚未決定是否將對全部入境旅客集中檢疫，或僅針對來自疫情熱區的旅客。

紐西蘭現南非變種 澳洲暫停旅行泡泡

紐西蘭衛生官員24日通報2個月多以來首例的本土病例，這起病例屬更具傳染力的南非變異病毒株；這也使得澳洲暫時停止和鄰國紐西蘭之間往來可免隔離的「旅行泡泡」至少72個小時。