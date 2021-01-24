義大利不滿藥廠疫苗供貨減少 要告輝瑞、阿斯利康

藥廠輝瑞及阿斯利康疫苗減產，引發義大利總理孔蒂不滿，圖為去年底義大利開始施打新冠疫苗。（歐新社）

繼輝瑞早前表示會減少向歐盟 供應新冠疫苗 後，英國 阿斯利康藥廠22日也表示，由於生產出問題，首批供應給歐洲的疫苗數量將較預期少。媒體報導，預估供給量將較預期減少六成，引發義大利不滿，揚言採取法律行動。義大利22日新增1.3萬多人確診、488人不治。

香港電台報導，義大利總理孔蒂23日批評，輝瑞及阿斯利康延遲供應疫苗的做法不可接受，而且嚴重違反合約精神，對義大利及其他國家造成嚴重損害。輝瑞供應給義大利的疫苗較預計減少兩成，當地疫苗接種因此由高峰每日9萬劑，減少到約2.5萬劑，當地可能要重新調整接種計畫。

歐盟不滿 匈牙利改買俄疫苗

歐盟暫時未批准使用阿斯利康疫苗，但預計本月底會開綠燈。阿斯利康發言人表示，由於歐洲供應鏈內其中一個生產點產能下降，導致初期疫苗產量少於預期。 路透報導，歐盟國家對此相當不滿，奧地利批評延誤供貨「完全不能接受」，該國今年首季只獲得60萬劑疫苗，而非預計的200萬劑。

鑑於疫苗短缺，匈牙利政府則跟俄羅斯達成協議，購買歐盟尚未批准使用的「Sputnik-V」疫苗。儘管疫苗供應延誤，歐盟領導層仍希望今夏前七成歐盟人口能接種新冠疫苗。

英變種致死率、傳染率更高

英國首相強生22日召開記者會表示，英國政府研究發現，目前已知英國變種病毒「B.1.1.7」傳播更快且更加致命；先前研究顯示，傳播率高出30%至70%。

不過專家也表示，臨床證據顯示，疫苗對英國變種病毒也有效力，反而是南非和巴西變種病毒對疫苗的反應較令人關切。有研究指出，南非變種病毒需要多8倍的抗體，才能中和。研究若得到證實，意味康復者可能容易再受感染，現有疫苗效用也可能下降。

英國23日新增3萬3552人確診、1348人不治，累計確診361萬7459例、病故9萬7329例。