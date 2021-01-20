又現全新變種！德國醫院群聚感染 35人驗出新病毒

德國總理梅克爾19日宣布延長封城措施（包括關閉學校和商店）延長至2月14日，圖為北萊茵—西發利亞邦韋瑟爾郡丁斯拉肯市一名小學老師18日在空無一人的教室中，使用平板電腦對在家上課的學童進行教學。（歐新社）

全球新冠肺炎疫情 持續，英國 統計顯示，英格蘭每8人就有1人染疫；日本新增103 例死亡病例，但也有日媒報導104例，創新高；德國南部巴伐利亞邦一間醫院爆群聚感染，其中35人被檢測出全新變異毒株。

德國延長封城至2月14日

德國18日新增7141人確診、214人病歿。巴伐利亞邦滑雪勝地加爾米施-帕滕基興（Garmisch-Partenkirchen）一家醫院爆出群聚感染，18日通報共73人確診，其中35人感染發現全新變種病毒，與英國、南非和巴西的變種毒株不同。專家正研究變種病毒是否有較強傳染力。

德國總理梅克爾19日宣布延長封城措施（包括關閉學校和商店）延長至2月14日，同時強制民眾搭乘大眾運輸系統和商店必須配戴口罩。（歐新社）

德國近日疫情有緩和跡象，19日新增1萬1369例，較一周前減少一半。為應對疫情危機，總理梅克爾19日宣布延長封城措施至2月14日，包括關閉商店及學校，同時強制民眾搭乘大眾運輸系統和進出商店必須配戴口罩；當局也考慮延長對企業的補貼，並敦促企業安排員工在家工作。

日本靜岡、沖繩 自行宣緊急警報

NHK報導，日本今天新增103例死亡病例，不僅創新高，也是首度單日新增逾百死。境內到18日止，重症患者達1001人，首度破千且是連續17天創新高。東京19日新增1240例確診，連7天單日新增逾千例，重症患者數增加12人，總數來到155人，創新高紀錄。靜岡縣因為出現3名無海外旅遊史的變種病毒患者，已自行發布緊急警報；沖繩縣為遏止轄內疫情，也自行發布「緊急事態宣言」，從本月20日起到2月7日止為期19天，原則上籲請縣民不要外出。

英國1610人疫歿創紀錄

英國19日新增1610人病故創新高，官方總計突破9萬人不治。英國同時大力推動疫苗接種，已有超過426萬人接種第一劑。英國同日公布的數據顯示，截至去年12月，估計英格蘭有12%人口染疫，高於去年11月的9%。

另據英國國家統計局公布的血液抽樣檢測分析顯示，估計英格蘭每8人就有1人染疫，威爾斯每10人有1人染疫，北愛爾蘭每13人有1人染疫，蘇格蘭每11人有1人染疫。

澳網 新增2球員確診

澳洲衛生官員19日表示，澳洲網球公開賽新增2球員確診，使得這項大滿貫賽事的群聚感染人數來到7人。確診病例也導致72名球員困在旅館房間，不被允許和其他球員一樣外出練球。澳洲防疫相對成功，迄今確診累計達2萬8730例，共909人病歿。

巴黎迪士尼樂園 延至4月重啟

歐洲最大旅遊景點的法國巴黎迪士尼樂園（Disneyland Paris）表示，鑒於疫情持續延燒，園區預計4月2日重新開放，比預計晚7周。根據工會消息來源，園方管理階層預計要到2022年才能回到疫前水準。路透報導，法國19日通報確診新增2萬3608例，累計達293萬8333例，為全球第6高；新增656人病故，總計死亡達7萬1342例，為全球第7多。

義108歲嬤抗疫成功 挽袖接種疫苗

義大利 108歲人瑞尼格利尼（Fatima Negrini）染疫康復後，據照顧她的養老院說，她如今成了全球最年長疫苗接種者之一。義大利上個月27日開始施打疫苗以來，迄今已有115萬人接種。義大利19日通報染疫死亡新增603例，高於前一天的377例。自疫情去年2月入侵義大利以來，當地死亡累計8萬3157例。此外，確診新增1萬497例，同樣高於前一天的8824例，累計確診240萬例。