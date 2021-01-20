我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2425確診 加州破305萬

川普卸任前大規模特赦143人 包括巴農、歌手Lil Wayne

又現全新變種！德國醫院群聚感染 35人驗出新病毒

編譯中心／綜合19日電
德國總理梅克爾19日宣布延長封城措施（包括關閉學校和商店）延長至2月14日，圖為北萊茵—西發利亞邦韋瑟爾郡丁斯拉肯市一名小學老師18日在空無一人的教室中，使用平板電腦對在家上課的學童進行教學。（歐新社）
德國總理梅克爾19日宣布延長封城措施（包括關閉學校和商店）延長至2月14日，圖為北萊茵—西發利亞邦韋瑟爾郡丁斯拉肯市一名小學老師18日在空無一人的教室中，使用平板電腦對在家上課的學童進行教學。（歐新社）

全球新冠肺炎疫情持續，英國統計顯示，英格蘭每8人就有1人染疫；日本新增103 例死亡病例，但也有日媒報導104例，創新高；德國南部巴伐利亞邦一間醫院爆群聚感染，其中35人被檢測出全新變異毒株。

德國延長封城至2月14日

德國18日新增7141人確診、214人病歿。巴伐利亞邦滑雪勝地加爾米施-帕滕基興（Garmisch-Partenkirchen）一家醫院爆出群聚感染，18日通報共73人確診，其中35人感染發現全新變種病毒，與英國、南非和巴西的變種毒株不同。專家正研究變種病毒是否有較強傳染力。

德國總理梅克爾19日宣布延長封城措施（包括關閉學校和商店）延長至2月14日，同時...
德國總理梅克爾19日宣布延長封城措施（包括關閉學校和商店）延長至2月14日，同時強制民眾搭乘大眾運輸系統和商店必須配戴口罩。（歐新社）

德國近日疫情有緩和跡象，19日新增1萬1369例，較一周前減少一半。為應對疫情危機，總理梅克爾19日宣布延長封城措施至2月14日，包括關閉商店及學校，同時強制民眾搭乘大眾運輸系統和進出商店必須配戴口罩；當局也考慮延長對企業的補貼，並敦促企業安排員工在家工作。

日本靜岡、沖繩 自行宣緊急警報

NHK報導，日本今天新增103例死亡病例，不僅創新高，也是首度單日新增逾百死。境內到18日止，重症患者達1001人，首度破千且是連續17天創新高。東京19日新增1240例確診，連7天單日新增逾千例，重症患者數增加12人，總數來到155人，創新高紀錄。靜岡縣因為出現3名無海外旅遊史的變種病毒患者，已自行發布緊急警報；沖繩縣為遏止轄內疫情，也自行發布「緊急事態宣言」，從本月20日起到2月7日止為期19天，原則上籲請縣民不要外出。

英國1610人疫歿創紀錄

英國19日新增1610人病故創新高，官方總計突破9萬人不治。英國同時大力推動疫苗接種，已有超過426萬人接種第一劑。英國同日公布的數據顯示，截至去年12月，估計英格蘭有12%人口染疫，高於去年11月的9%。

另據英國國家統計局公布的血液抽樣檢測分析顯示，估計英格蘭每8人就有1人染疫，威爾斯每10人有1人染疫，北愛爾蘭每13人有1人染疫，蘇格蘭每11人有1人染疫。

澳網 新增2球員確診

澳洲衛生官員19日表示，澳洲網球公開賽新增2球員確診，使得這項大滿貫賽事的群聚感染人數來到7人。確診病例也導致72名球員困在旅館房間，不被允許和其他球員一樣外出練球。澳洲防疫相對成功，迄今確診累計達2萬8730例，共909人病歿。

巴黎迪士尼樂園 延至4月重啟

歐洲最大旅遊景點的法國巴黎迪士尼樂園（Disneyland Paris）表示，鑒於疫情持續延燒，園區預計4月2日重新開放，比預計晚7周。根據工會消息來源，園方管理階層預計要到2022年才能回到疫前水準。路透報導，法國19日通報確診新增2萬3608例，累計達293萬8333例，為全球第6高；新增656人病故，總計死亡達7萬1342例，為全球第7多。

義108歲嬤抗疫成功 挽袖接種疫苗

義大利108歲人瑞尼格利尼（Fatima Negrini）染疫康復後，據照顧她的養老院說，她如今成了全球最年長疫苗接種者之一。義大利上個月27日開始施打疫苗以來，迄今已有115萬人接種。義大利19日通報染疫死亡新增603例，高於前一天的377例。自疫情去年2月入侵義大利以來，當地死亡累計8萬3157例。此外，確診新增1萬497例，同樣高於前一天的8824例，累計確診240萬例。

全球疫情表
全球疫情表

英國 疫情 義大利

上一則

米其林放榜！法國純素餐廳 首度摘下一星殊榮

下一則

美政權交接在即 伊朗制裁川普、龐培歐

延伸閱讀

德州華裔一家八口七染疫 隔離後「全」癒

德州華裔一家八口七染疫 隔離後「全」癒
美逾40萬人染疫亡 拜登就職前夕 點燈哀悼逝者

美逾40萬人染疫亡 拜登就職前夕 點燈哀悼逝者
紐約法拉盛圖書館員工疑似染疫 19日關閉一天

紐約法拉盛圖書館員工疑似染疫 19日關閉一天
疫情嚴峻病毒變種 港拒從巴西愛爾蘭出發旅客

疫情嚴峻病毒變種 港拒從巴西愛爾蘭出發旅客

熱門新聞

圖為中國武漢的新冠肺炎加護病房。（路透）

研究：新冠重症痊癒者 每8人就有1人在5個月內死亡

2021-01-18 05:07
男子托洛奇科去年跟情趣娃娃結婚。 圖／取自yurii_tolochko IG

男與情趣娃娃結婚 妻送修他跟奇怪物體「外遇」

2021-01-18 07:02

挪威23人接種疫苗後喪命 對高齡群體風險浮現

2021-01-16 05:33
一項印度研究發現，素食者和O型血的人血清抗體陽性率較低，代表他們比較不容易感染新冠肺炎。(Photo by Louis Hansel @shotsoflouis on Unsplash)

印度研究：素食者和O型血人染新冠肺炎機率較低

2021-01-18 10:44
南韓美食主播Hamzy日前稱「泡菜是韓國的」，引起中國網友不滿，指辱華而遭到中方經紀公司解約。新浪微博

「泡菜是韓國的」...南韓吃播正妹被控辱華 先道歉後變臉 遭中方解約

2021-01-19 06:16
國外有名男子在網上分享自身經歷，稱自己意外與公司女老闆發生性關係後，如今老闆竟不願他辭職，甚至讓他當「小白臉」都沒關係。示意圖。圖 /ingimage

19歲鮮肉與老闆上床 想離職對方竟稱不工作也沒差

2021-01-12 08:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭

禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭
不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡

不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡
彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言

彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言
川普之前 蓄意缺席繼任者就職典禮的還有這三位總統

川普之前 蓄意缺席繼任者就職典禮的還有這三位總統
準國務卿布林肯參院聽證會 料將宣告美國能勝過中國

準國務卿布林肯參院聽證會 料將宣告美國能勝過中國