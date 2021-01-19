印度接種國產疫苗才3天 1死447人不適

印度16日起展開全球最大規模疫苗接種計畫，3天已有22萬人接種。（歐新社）

印度 16日起展開全球最大規模疫苗 接種計畫，卻出現一人接種隔天死亡、447人有副作用等現象；日本首度出現感染途徑不明的變異病毒株病例，疑已社區感染；英國 擴大疫苗接種，外相盼3月經濟封鎖令鬆綁。

印度共有3億人在第一階段接受疫苗接種。政府統計，到17日晚已有22.4萬人接種，447人隨後出現不良反應，包括頭痛、出疹子、呼吸困難和心跳加速等症狀，其中3人須住院。聲明表示，不良反應是接種疫苗後發生的任何意外醫療事件，可能與疫苗或接種無關。

此外，一名46歲男子在接種印度血清研究所生產、牛津大學與英國製藥公司阿斯特捷利康合作開發Covishield疫苗後，於17日死亡。

印度一名46歲男子接種Covishield疫苗（圖）後，翌日死亡。Covishield疫苗是印度血清研究所生產、牛津大學與英國製藥公司阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作開發。（歐新社）

當地媒體報導，死者是一名男性病房看護辛赫，在16日中午12時接種疫苗，到17日下午感到胸口疼痛、呼吸困難。當局不認為他死於疫苗副作用，但辛赫兒子說，父親在接種後就身體嚴重不適，甚至無法自行騎車回家，疫苗難辭其咎。

印度多款疫苗 安全性惹質疑

其實，印度監管單位批准緊急使用的Covishield疫苗，在臨床實驗時曾有受測者出現神經方面嚴重副作用，並告上法院；而另一款印度本土研發製造的Covaxin疫苗未通過第3期臨床實驗，就獲政府緊急使用授權，安全性也引發外界質疑。

但製造Covaxin的巴拉特生物科技國際公司承諾，會負擔接種Covaxin疫苗出現嚴重問題後的賠償。

日變種病毒株 疑已社區傳染

日本靜岡三人皆無英國旅遊史，卻染上英國變異病毒，其中2人的感染途徑不明，顯示變異病毒在日本可能已造成社區感染。埼玉縣的醫院群聚感染案例持續擴大，18日再新增1名職員確診，至今醫院相關人士確診達313例，是日本醫療機構最大規模的群聚感染。

日相菅義偉18日表示，儘量在2月下旬前做好民眾接種疫苗的準備，並任命行政改革大臣河野太郎兼任新設的「疫苗協調大臣」。此外，原定2月23日將舉行日皇德仁生日一般祝賀活動，比照去年取消。

英國擴大接種 拚3月解封

英國18日起推動下一階段疫苗接種計畫，開始為70歲以上長者等高危族群施打。路透報導，外交大臣拉布表示，希望藉此讓英國在3月鬆綁部分對經濟有損的防疫封鎖令。

葡萄牙封城 25萬人大選投票

葡萄牙15日為因應疫情而二度封城，眾多民眾17日提早為下週登場的葡萄牙總統大選投下選票。法新社報導，官員表示，有近25萬人登記提前投票，直逼上一次選舉的5倍。

荷蘭2000人上街抗議 警水砲驅離

阿姆斯特丹17日約有兩千名民眾未經批准下走上街頭，抗議全國疫情封鎖令，鎮暴警察則動用水砲驅趕人群。為遏止染疫病例激增，荷蘭政府在上個月下令學校停課，多數商店暫停營業，而本周再下令延長封鎖期至少3周。

義自治省違令 准商家營業

美聯社報導，義大利政府將倫巴底、西西里和南蒂羅爾自治省列為疫情紅色區，禁止室內用餐，只能外帶或叫外送；但南蒂羅爾省無視中央政府命令，援引自治條例讓商店和餐廳到晚上10時為止。南蒂羅爾省1972年獲得自治地位，讓90％的稅收留在省內，是義大利人均GDP最高的地方之一。

澳網2月開打 選手抱怨隔離

澳洲網球公開賽將於2月開打，抵達的包機有多人確診，且其中1人為球員，導致數十人被強制隔離，球員怨聲載道。不過，澳洲當局不願鬆綁規定，拒絕給予球員「特殊待遇」，讓他們外出訓練；球員只能對著窗戶、牆壁和翻過來的床鋪練習，希望為今年第一場大滿貫賽事做足準備。澳洲首席衛生官員18日表示，儘管疫苗接種計畫即將開跑，澳洲今年仍不太可能向旅客開放國際邊界。

斯里蘭卡強制病故穆斯林火葬 遭批野蠻

根據伊斯蘭教教義，穆斯林過世後應採取土葬，但斯里蘭卡政府最近以土葬死於疫情的人可能「污染地下水」等因素，下令染疫死亡的穆斯林都要強制火葬。人權觀察團體18日批評此舉違反公衛指南且歧視穆斯林。