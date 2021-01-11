印度恐7.8億人已確診 英媒：控制全球疫情關鍵

印度是繼美國之後，第二個感染人數超過千萬的國家，不過有報導指，印度已經有60%的人確診。(歐新社)

疫情 爆發迄今，全球至少8955萬7550例確診、192萬6570人死於新冠病毒。英國媒體日前報導，印度 可能有60%人口已確診，控制全球疫情取決於印度。

香港01報導，印度是繼美國之後，第二個感染人數超過千萬的國家；不過外界認為實際病例更多。路透報導，印度已經有60%的人確診，相當於13億人口中已有7.8億感染。

此外，印度醫療條件差，加上國內混亂，貧民窟數量很多，疫情很容易大規模擴散。報導指出，如果將疫情比作全球型大地震，印度將會是震央，或者說是「火藥桶」。因此，想真正控制住全球疫情，得先控制印度疫情。

非洲累計確診破300萬

非洲疾病管制暨預防中心數據顯示，非洲新冠病毒累計確診數突破300萬例，其中逾7萬2000人病亡。美聯社報導，南非 通報確診總數超過120萬例，約占全非洲的4成，全國則有3萬2824人染疫病故。南非通報的確診病例數很高，可能是因為相較其他非洲國家做了更多篩檢。

目前南非正在對抗變異病毒所致的新一波疫情，變異病毒傳染力更強且傳播更快。南非總統拉瑪佛沙本周將跟內閣召開會議，衡量是否應採取進一步的防疫限制措施，同時也要平衡促進經濟成長的需求。