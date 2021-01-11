再爆隱憂！FDA：變種病毒恐致檢測「偽陰性 」

美國食品暨藥物管理局（FDA ）8日發表聲明表示，已提醒醫事檢驗師與醫護人員，某些檢測 可能無法發現傳染力更強的變種病毒 ，而呈現偽陰性的結果，但目前獲授權的疫苗仍有防護力。

美國Spectrum News報導，FDA局長哈恩發表聲明說：「FDA將持續監控新冠病毒的基因型病毒變異，以確保獲得授權的檢測繼續提供病患正確結果。」他也表示，正與獲授權的檢測試劑研發業者合作，確保能快速且正確診斷出確診者。

新冠病毒檢測的設計是找到病毒特定的基因組，也就是說病毒出現任何突變都可能使得疾病無法被發現。FDA表示，新變種病毒特別容易造成3款獲得授權的檢測試劑產生不正確結果，分別是Mesa Biotech Accula、TaqPath COVID-19 Combo Kit與Linea COVID-19 Assay Kit。

FDA指出，造成的影響「不太嚴重」，已通知相關作業人員出現偽陰性的可能，要求他們合併臨床觀察來檢視這類篩檢結果，並在對患者是否確診有所存疑時，使用不同的篩檢方式。

哈恩指出，檢測數據顯示，目前兩款獲得美國授權的疫苗對於傳染力更強的新型變種病毒仍有效力。

美國及其他許多國家也已發現在英國境內蔓延的變種病毒。這種病毒以及在南非發現的變種病毒引發全球關注，因為他們似乎更容易傳播。