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台灣出現「變種病毒」首例 元旦起禁外國人入境

拒打疫苗就登記 西班牙擬建檔 名單與歐盟共享

編譯中心／綜合29日電
西班牙北部一名醫護人員29日接種疫苗。（美聯社）
西班牙北部一名醫護人員29日接種疫苗。（美聯社）

BBC報導，西班牙衛生部長伊利亞28日接受西班牙電視六台專訪時說，將建檔記錄拒絕接種新冠肺炎疫苗的人，並將名單分享給歐盟其他成員國，但不會對外公開。另外，民調發現，許多歐洲民眾質疑疫苗太快面市，56%法國人拒絕接種。

伊利亞說，擊敗新冠病毒的方法就是「我們所有人都接種，愈多人愈好」。

伊利亞強調，接種疫苗並非強制，「我們會做的只有把拒絕接種的人登錄建檔，並與歐盟其他成員國分享，這分資料不會公開，整個過程將盡可能維護隱私」。

歐盟各國上周核准輝瑞疫苗，西班牙目前正為民眾施打。

但許多歐洲民眾質疑疫苗測試和批准的速度太快，對疫苗的效用和安全性有疑慮，因此不願意接種。此外，在法國「星期日報」公布的民調顯示，56%法國民眾不打算接種疫苗。當地民調機構IFOP近期的調查亦顯示，僅41%法國民眾表示會打針。

誤打5倍量疫苗 德國4人送醫

德國開始接種狀況多，地方當局28日表示，德國東北部城鎮施特拉爾松德（Stralsund）一間退休之家8名照顧服務員接種疫苗時，意外被打了5倍劑量，其中4人出現輕微類流感症狀後送醫觀察，但目前為止這8人都未出現嚴重副作用。

此外，德國「世界報」報導，有醫生對染疫病歿的年長患者身上取得樣本作追溯檢測，發現在英國發現的變種病毒株似乎早在11月時就在德國境內出現。在英國迅速傳播的變種病毒株，被認為較目前其他大部分的變種病毒更具傳染力，相信在9月已在英國樣本中被發現。

疫苗 德國 變種病毒

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