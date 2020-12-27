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英國測試「新冠事後藥」 讓接觸確診者免發病

編譯李京倫／綜合26日電
英國研發新冠抗體療法，盼讓免疫缺陷的民眾也可獲得抗體。圖為匈牙利一名病患隔著塑膠擋板與家人會面。 （美聯社）
英國研發新冠抗體療法，盼讓免疫缺陷的民眾也可獲得抗體。圖為匈牙利一名病患隔著塑膠擋板與家人會面。 （美聯社）

英國倫敦大學學院醫院正在試驗名為「追風者」（Storm Chaser）的新冠病毒抗體「雞尾酒療法」，給10名過去8天內曾與確診者密切接觸的受試者注射名為「AZD7442」的抗體藥物，希望他們免於發病或免於演變為重症。如果成功，這個療法將能保護那些來不及或不適合接種疫苗的人，並遏制群聚感染的規模。

BBC報導，疫苗需要幾周才能產生完整保護力，對於已接觸到病毒的人作用太慢。而由英國藥廠阿斯特捷利康研發的單株抗體療法，運用抗體雞尾酒療法，注射兩種抗體藥物，意在使病毒立即失效，保護力能維持一年。

研究團隊希望在全球招募1125人進行臨床試驗，若研究結果經批准，最快於明年3月至4月推出，希望降低醫護人員、病患和療養院住民染疫風險，也有望防止學生宿舍等環境的群聚感染。

此外，參與研究的倫敦大學附屬醫院（UCLH）同時展開另一項實驗，研究這款藥物是否可供有免疫缺陷、不適宜接種疫苗的人使用。負責該實驗的專家表示，藥物可讓長者、需長期照料人士、癌症及愛滋病患者等免疫缺陷人士，無須透過自身免疫系統運作，便可獲得抗體，產生類似疫苗的防護效果。

疫苗 倫敦 英國

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