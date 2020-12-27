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與英國不同！大馬出現新變種病毒株 占85%本土病例

編譯中心／綜合26日電
馬來西亞在第三波疫情中，高達85%病例身上可發現變種新冠病毒毒株A701V。圖為馬來西亞婦女在吉隆坡一個購物中心與「聖誕老人」合影。（美聯社）
馬來西亞在第三波疫情中，高達85%病例身上可發現變種新冠病毒毒株A701V。圖為馬來西亞婦女在吉隆坡一個購物中心與「聖誕老人」合影。（美聯社）

英國變種新冠病毒傳入南非和奈及利亞後，亞洲也有變種病毒株出現。馬來西亞衛生部宣布，當地的第三波疫情中，85%病例中都驗出新毒株「A701V」，與早前在英國發現、導致疫情加速傳播的新毒株不同；不過同一時間，南非、澳洲、荷蘭等地都出現「A701V」毒株，從數據上推測，新毒株的傳播力或增強。

馬來西亞26日新增2335例確診，創下單日新高，絕大多數是本土病例，累計確診已突破10萬例。馬來西亞衛生總監諾希山宣布發現新毒株「A701V」，最初在沙巴一個感染群組中發現，之後迅速傳播，目前在該國第三波疫情中已占85%病例。而之前曾在該國流行的變種病毒株D614G則出現在100%的病例中。

目前科學家仍未能確認變異帶來的影響，不過諾希山指出，由於變種病毒在大部分群組都有出現，顯示傳播力有所增強；當地本土病例在第三波疫情間急速上升，相信便與兩種新病毒株有關。

馬來西亞26日新增2335例，是歷來單日確診最高數字，雪蘭莪州一個社區民眾排隊等...
馬來西亞26日新增2335例，是歷來單日確診最高數字，雪蘭莪州一個社區民眾排隊等候病毒檢測。（新華社）

據全球共享流感數據倡議組織（GISAID）數據，「A701V」占全球病例約0.18%；南非、澳洲、荷蘭與大馬在差不多時間發現「A701V」個案。

境內未現英變種病毒

至於最先在英國發現、使傳染力增加70%的變種病毒B.1.1.7，諾希山表示，並未傳至馬來西亞。當局表示會繼續進行分析，以監測不同毒株的擴散情況，呼籲民眾不必過度擔憂，不過依然須保持警惕。

全球疫情表
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