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新居家令讓加州疫情緩解？專家：未來數周更危險

新冠確診暴增 韓趕工蓋方艙 日35地籲避免外出

編譯中心／綜合10日電
南韓確診破4萬大關，衛生部將打造由貨櫃改裝而成的流動病床。(路透)
南韓確診破4萬大關，衛生部將打造由貨櫃改裝而成的流動病床。(路透)

日本和南韓新冠肺炎確診數暴增，日本10日新增確診達2811例，東京一口氣增加602例，刷新單日紀錄。南韓增加682例確診，累計確診也跨過4萬大關，為避免醫療體系崩盤，衛生部10日宣布，將打造由貨櫃改裝而成的流動病床，分布在首爾150處醫療院所。

首爾重症床位 只剩3張

韓國國際廣播電台報導，南韓截至10日零時單日新增682例確診，確診人數已連兩日破600人。令人擔憂的是，重症病患人數急速增加，病床數量嚴重不足，首都首爾重症床位只剩3張，當地醫療體系拉緊報。

防疫當局表示，近一周新增病例超過3000例，其中尤以首都圈疫情形勢最為嚴峻，已動員所有力量全力遏制首都圈疫情擴散。但隨著確診病例快速增加，防疫和醫療體系應對力量已接近極限，目前已處於十分危險的境地。

日呼籲新年前分散返鄉

日本共同社報導，日本國內當天新確診2810人感染新冠，重症患者達到555人，均創新高。

據報導，在日本新冠疫情第三波蔓延的形勢下，對於和其他地區的往來以及非緊急的外出，至少有35個都道府縣要求居民盡量避免外出。即將迎來歲末年初，分散返回家鄉等要求也開始出現。

茨城、愛知和宮崎等要求避免與疫情蔓延地區往來。宮崎縣解釋說「源自縣外的感染較多，是為了不把風險帶進來」。

朝日新聞中文網報導，隨著歲末年初將近，長野縣上田市真田神社參拜人潮仍絡繹不絕。神社為了防疫想出「不接觸參拜」措施，即不採用手動搖鈴，改用手部感應器讓鈴鐺聲響起。

前來參拜的26歲女子瀨戶里紗表示：「雖然會在意新冠肺炎，不過參拜時果然還是會想讓鈴鐺聲響起。」

印尼獲逾1.5億劑疫苗

路透報導，政府已取得1億5550萬劑新冠肺炎疫苗供應，目前正努力取得另外1億1600萬劑疫苗供應。若進展順利，合計掌握疫苗數量將超越政府原定目標。

雅加達取得中國的科興生技公司1億2550萬劑疫苗，美國藥廠諾瓦瓦克斯（Novavax）取得3000萬劑疫苗。

此外，印尼政府正與美國藥廠輝瑞（Pfizer）和英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）洽商，盼取得各5000萬劑疫苗供應。印尼另透過世界衛生組織（WHO）支持的疫苗全球取得機制（COVAX），可望獲得額外1600萬劑疫苗供應。

若上述合約談成，印尼政府合計將掌握2億7150萬劑疫苗，超過原定目標2億4660萬劑。

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