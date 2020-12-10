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南韓質疑零確診 金與正批胡言亂語 嗆「再算帳」

編譯中心／綜合9日電
南韓外交部長康京和公開質疑北韓聲稱零確診及防疫相關做法，北韓領導人金正恩胞妹金與正回應「胡言亂語」。（路透資料照片）
南韓外交部長康京和公開質疑北韓聲稱零確診及防疫相關做法，北韓領導人金正恩胞妹金與正回應「胡言亂語」。（路透資料照片）

南韓外交部長康京和日前公開質疑北韓聲稱零確診及防疫相關做法，美國常務副國務卿兼北韓特別代表畢根（Stephen Biegun）訪問南韓之際，北韓領導人金正恩胞妹金與正9日回應，批評康京和「胡言亂語」，只是讓兩韓關係雪上加霜。

中央社報導，南韓外交部長康京和5日應國際戰略研究所（IISS）邀請，就新冠肺炎國際治理主題發表演說。

據韓聯社報導，康京和提及北韓時指出，北韓對南韓提出的防疫方案毫無反應，「我認為這次挑戰（疫情）讓北韓更像北韓」。康京和表示，雖然北韓聲稱境內尚未出現任何確診案例，但「很難相信」，認為北韓在零確診狀況下卻持續強化防疫力道，「這有點奇怪」。

北韓官媒朝中社9日發表金與正的談話，她批評康京和「對我們的非常防疫措施不自量力地隨意評論」，認為這種「未經思考的胡言亂語」只是讓兩韓僵局更雪上加霜，更揚言「既然我們都聽到了，就會記下來，以後再算清楚這筆帳」。

韓聯社分析，北韓未派出與康京和層級相當的官員，而是由二把手金與正出面回應，是較為罕見的狀況，可能是在金正恩10月曾出面聲稱零確診並全力防疫，卻遭康京和直接否定，讓金正恩大感不快。

也有分析指出，北韓選在美國副國務卿畢根訪韓期間回應此事，可能是希望藉此同時對南韓及美國施壓。

北韓 防疫 南韓

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