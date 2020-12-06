我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美逾28萬死 德州確診破130萬

金山周日實施新居家令 禁戶外用餐 重擊華埠餐飲業

增2.8萬例新高！俄羅斯大規模接種疫苗 全球首國

編譯中心／綜合5日電
莫斯科一間診所的護士5日替市民接種「史普尼克V」新冠疫苗。（Getty Images）
莫斯科一間診所的護士5日替市民接種「史普尼克V」新冠疫苗。（Getty Images）

俄羅斯5日通報新增2萬8782例新冠肺炎確診，創下單日新高紀錄。首都莫斯科即日開始透過70間診所分配國產的「史普尼克V」（Sputnik V）疫苗，這是俄國首次大規模接種新冠疫苗，也是全球首個公開讓國民大規模接種的國家。

路透報導，俄羅斯5日新增2萬8782例確診，其中7993例在首都莫斯科，同日並新增508人病歿，全國累計243萬1731例確診、4萬2684人不治。

莫斯科新冠疫苗接種電子申請系統27日正式啟動，首日已有逾5000人登記，不過開發商產能有限，據估計，迄今年年底之前僅能製造約200萬劑。「史普尼克V」疫苗於今年8月獲俄國政府批准，開發者表示，疫苗效果可達95%，且沒有嚴重副作用，不過目前仍持續進行大規模試驗。

工作小組指出，這支俄製疫苗將首先提供給醫生、其他醫療工作人員、教師及社工人員接種。

巴林准用輝瑞疫苗

波斯灣國家巴林4日指出，已批准美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech共同研發的新冠疫苗緊急使用授權，成為繼英國之後，全球第2個准許使用的國家。

巴林政府透過國營電視台公布決定，表示國家衛生部門全面分析和審查數據後，決定批准緊急使用，但未透露疫苗數量。路透報導，巴林去年11月時，已批准前線工作人員使用中國製藥商國藥集團（Sinopharm）研製的疫苗。

全球疫情表
全球疫情表

疫苗 俄羅斯 俄國

上一則

日本隼鳥2號返地球 帶回小行星碎片 有望揭太陽系生命起源

下一則

王見王！歐盟執委會主席、英相會談 避硬脫歐

延伸閱讀

FDA顧問：優先群最快11日打疫苗 一般民眾3月起接種

FDA顧問：優先群最快11日打疫苗 一般民眾3月起接種
英國下周開打輝瑞疫苗 傳女王與夫婿將接種

英國下周開打輝瑞疫苗 傳女王與夫婿將接種
「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

直擊／莫斯科新冠疫苗開打 首日近2000人接種

直擊／莫斯科新冠疫苗開打 首日近2000人接種

熱門新聞

警方搜索馬拉度納私人醫師盧克(圖)的住家和診所。(美聯社)

馬拉度納醫師涉嫌誤殺 住家和診所遭搜索

2020-11-29 16:02
來自19國超過200名議員合組的「對華政策跨國議會聯盟」發動全球挺澳洲葡萄酒運動，反制中國經濟脅迫，宣示全球團結對抗中國的霸凌行為。（圖取自twitter.com/ipacglobal）

影／反中國脅迫 多國發動全球喝澳洲葡萄酒 競爭對手也相挺

2020-12-01 10:09
美國27日通報新增20.5萬例新冠確診，再創單日新高，洛杉磯、舊金山等大城相繼實施宵禁。圖為加州聖地牙哥民眾於實施宵禁前在街頭用餐。（Getty Images）

洛杉磯、舊金山相繼宵禁 亞洲日韓疫情警報拉高

2020-11-29 09:44
卡齊亞尼斯30日援引日本情報消息稱，北韓領導人金正恩已接種新冠疫苗。美聯社

美安全專家：金正恩不久前已接種中國研發的新冠疫苗

2020-11-30 10:50
英國財政大臣蘇納克和他的妻兒合影。（取材自MailOnline）

英國財相爆隱瞞資產 妻子身家勝英女王

2020-11-29 02:11
巴西總統波索納洛。(美聯社)

未認白登勝選 巴西總統：消息來源指美大選舞弊

2020-11-29 15:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡
為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機
「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

加州55張選舉人票入袋 拜登經確認超過當選門檻

加州55張選舉人票入袋 拜登經確認超過當選門檻
北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲

北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲