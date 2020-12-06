增2.8萬例新高！俄羅斯大規模接種疫苗 全球首國

莫斯科一間診所的護士5日替市民接種「史普尼克V」新冠疫苗。（Getty Images）

俄羅斯 5日通報新增2萬8782例新冠肺炎確診，創下單日新高紀錄。首都莫斯科即日開始透過70間診所分配國產的「史普尼克V」（Sputnik V）疫苗 ，這是俄國 首次大規模接種新冠疫苗，也是全球首個公開讓國民大規模接種的國家。

路透報導，俄羅斯5日新增2萬8782例確診，其中7993例在首都莫斯科，同日並新增508人病歿，全國累計243萬1731例確診、4萬2684人不治。

莫斯科新冠疫苗接種電子申請系統27日正式啟動，首日已有逾5000人登記，不過開發商產能有限，據估計，迄今年年底之前僅能製造約200萬劑。「史普尼克V」疫苗於今年8月獲俄國政府批准，開發者表示，疫苗效果可達95%，且沒有嚴重副作用，不過目前仍持續進行大規模試驗。

工作小組指出，這支俄製疫苗將首先提供給醫生、其他醫療工作人員、教師及社工人員接種。

巴林准用輝瑞疫苗

波斯灣國家巴林4日指出，已批准美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech共同研發的新冠疫苗緊急使用授權，成為繼英國之後，全球第2個准許使用的國家。

巴林政府透過國營電視台公布決定，表示國家衛生部門全面分析和審查數據後，決定批准緊急使用，但未透露疫苗數量。路透報導，巴林去年11月時，已批准前線工作人員使用中國製藥商國藥集團（Sinopharm）研製的疫苗。