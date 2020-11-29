聖誕新年喘口氣 歐洲多國防疫鬆綁

聖誕節的腳步近了。德國法蘭克福市中心的羅馬廣場，往年此時皆有人聲鼎沸的聖誕市集，今年因新冠疫情的關係停止舉辦，不過廣場美麗的燈飾仍可讓人感受到濃濃的節日氣氛。（美聯社）

美國 約翰霍普金斯大學數據顯示，截至美東時間28日晚，全球至少144萬9343人死於新冠肺炎，至少6206萬5453例確診。在聖誕與新年假期前夕，歐洲部分國家因防疫 得當，商家11月28日將恢復營業；日本單日新增確診再創新高，土耳其染疫不治連續第6天創新高。

義英法確診、死亡數趨緩

歐洲方面，義、英、法染疫和不治人數趨緩，多國希望在聖誕和新年假期放寬防疫規定，讓民眾得以喘口氣，再迎接全球預期在疫苗 問世前的最後一波防疫管制。

法國店家28日將恢復營業，波蘭的購物中心也重新開張，比利時則是允許商店自12月1日起恢復商業，目前的半封城狀態或許將持續到明年元月中旬。德國、盧森堡與荷蘭當局也採取類似的放寬措施。

愛爾蘭也宣布逐步放寬管制，以便在聖誕節前讓部分商家復工，家庭能團聚。義大利政府則是從29日起，在北部的倫巴底大區、比第蒙大區，以及南部的卡拉布里亞區解除部分管制，並調整警戒級別從紅色至橙色。

英國通知醫院 10天內準備接種

英國「衛報」引述當地醫院消息稱，衛生機構預計數日內，將批准美國輝瑞藥廠的新冠疫苗使用，英國當局已通知國家醫療服務(NHS)，疫苗最快10天內運抵英格蘭的醫療機構，可開始接種。一名醫院高層透露，預計輝瑞疫苗最快在下月7日運抵醫院。

土耳其染疫死 連6天新高

土耳其衛生部通報，28日新增182人不治，連續第6天創新高，累計病故增至1萬3373人。境內同時新增3萬103人確診，累計確診攀升至57萬8347例。土耳其先前長達4個月期間，僅通報出現症狀的感染病例，但從11月25日起通報包括無症狀者在內的全部確診病例。

俄國擬讓40萬現役軍人接種

俄羅斯28日通報新增2萬7100人感染，其中7320例在首都莫斯科；新增510人病故，累計3萬9068人不治。俄羅斯國防部長27日宣布，軍方已展開大規模的疫苗接種計畫，對象是逾40萬名現役軍人。

此外，烏克蘭衛生部28日表示，單日新增1萬6294人確診創下新高，累計70萬9701人確診。史蒂巴諾夫表示，過去24小時新添184人病故，染疫病故人數總計為1萬2093人。

日本增2683確診 更新紀錄

單日新增2683例確診病例，加上累計重症患者數增加到440人，雙創疫情爆發以來新高紀錄，至今累計病例數突破4萬大關，來到4萬210例。東京都28日單日新增561例確診病例，創單日次高紀錄；千葉縣、三重縣及大分縣新增病例分別創當地新高；日本全境新增2683例，超過本月21日單日新增紀錄，再創單日新高。

加拿大估明年9月大舉接種

加拿大正處於第2波疫情，儘管國內10個省分加強限制商業活動並遏止集會，但每日新增確診病例仍時常創下新高。加拿大總理杜魯多表示，醫生們相信多數國人可能於明年9月接種新冠肺炎疾苗，而非原先預測的明年底。

巴西新增5.1萬人確診

巴西衛生部28日新增5萬1922人確診，累計確診攀升至629萬272例，排名全球第3高，僅次於美國和印度。同時新增587人染疫不治，累計病故增至17萬2561人，排名全球第2高，僅次於美國。

南韓中央防疫對策本部28日通報，新增504例確診病例，單日新增病例連續3天超過500例，雖然較前兩天有所減少，但是否會繼續保持降勢仍難以斷言。