我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

謝家華終身未婚住拖車 好友伊凡卡、貝佐斯哀悼

1張圖／紐約州單日確診逾6000人 陽性率接近4%

聖誕新年喘口氣 歐洲多國防疫鬆綁

編譯中心／綜合28日電
聖誕節的腳步近了。德國法蘭克福市中心的羅馬廣場，往年此時皆有人聲鼎沸的聖誕市集，今年因新冠疫情的關係停止舉辦，不過廣場美麗的燈飾仍可讓人感受到濃濃的節日氣氛。（美聯社）
聖誕節的腳步近了。德國法蘭克福市中心的羅馬廣場，往年此時皆有人聲鼎沸的聖誕市集，今年因新冠疫情的關係停止舉辦，不過廣場美麗的燈飾仍可讓人感受到濃濃的節日氣氛。（美聯社）

美國約翰霍普金斯大學數據顯示，截至美東時間28日晚，全球至少144萬9343人死於新冠肺炎，至少6206萬5453例確診。在聖誕與新年假期前夕，歐洲部分國家因防疫得當，商家11月28日將恢復營業；日本單日新增確診再創新高，土耳其染疫不治連續第6天創新高。

義英法確診、死亡數趨緩

歐洲方面，義、英、法染疫和不治人數趨緩，多國希望在聖誕和新年假期放寬防疫規定，讓民眾得以喘口氣，再迎接全球預期在疫苗問世前的最後一波防疫管制。

法國店家28日將恢復營業，波蘭的購物中心也重新開張，比利時則是允許商店自12月1日起恢復商業，目前的半封城狀態或許將持續到明年元月中旬。德國、盧森堡與荷蘭當局也採取類似的放寬措施。

愛爾蘭也宣布逐步放寬管制，以便在聖誕節前讓部分商家復工，家庭能團聚。義大利政府則是從29日起，在北部的倫巴底大區、比第蒙大區，以及南部的卡拉布里亞區解除部分管制，並調整警戒級別從紅色至橙色。

英國通知醫院 10天內準備接種

英國「衛報」引述當地醫院消息稱，衛生機構預計數日內，將批准美國輝瑞藥廠的新冠疫苗使用，英國當局已通知國家醫療服務(NHS)，疫苗最快10天內運抵英格蘭的醫療機構，可開始接種。一名醫院高層透露，預計輝瑞疫苗最快在下月7日運抵醫院。

土耳其染疫死 連6天新高

土耳其衛生部通報，28日新增182人不治，連續第6天創新高，累計病故增至1萬3373人。境內同時新增3萬103人確診，累計確診攀升至57萬8347例。土耳其先前長達4個月期間，僅通報出現症狀的感染病例，但從11月25日起通報包括無症狀者在內的全部確診病例。

俄國擬讓40萬現役軍人接種

俄羅斯28日通報新增2萬7100人感染，其中7320例在首都莫斯科；新增510人病故，累計3萬9068人不治。俄羅斯國防部長27日宣布，軍方已展開大規模的疫苗接種計畫，對象是逾40萬名現役軍人。

此外，烏克蘭衛生部28日表示，單日新增1萬6294人確診創下新高，累計70萬9701人確診。史蒂巴諾夫表示，過去24小時新添184人病故，染疫病故人數總計為1萬2093人。

日本增2683確診 更新紀錄

單日新增2683例確診病例，加上累計重症患者數增加到440人，雙創疫情爆發以來新高紀錄，至今累計病例數突破4萬大關，來到4萬210例。東京都28日單日新增561例確診病例，創單日次高紀錄；千葉縣、三重縣及大分縣新增病例分別創當地新高；日本全境新增2683例，超過本月21日單日新增紀錄，再創單日新高。

加拿大估明年9月大舉接種

加拿大正處於第2波疫情，儘管國內10個省分加強限制商業活動並遏止集會，但每日新增確診病例仍時常創下新高。加拿大總理杜魯多表示，醫生們相信多數國人可能於明年9月接種新冠肺炎疾苗，而非原先預測的明年底。

巴西新增5.1萬人確診

巴西衛生部28日新增5萬1922人確診，累計確診攀升至629萬272例，排名全球第3高，僅次於美國和印度。同時新增587人染疫不治，累計病故增至17萬2561人，排名全球第2高，僅次於美國。

南韓中央防疫對策本部28日通報，新增504例確診病例，單日新增病例連續3天超過500例，雖然較前兩天有所減少，但是否會繼續保持降勢仍難以斷言。

全球疫情表
全球疫情表

疫苗 美國 防疫

上一則

英國財相爆隱瞞資產 妻子身家勝英女王

下一則

馬拉度納遺產估5億美元 恐造成繼承糾紛

延伸閱讀

全美染疫住院患者逾9萬 將隨假期歡聚再激增

全美染疫住院患者逾9萬 將隨假期歡聚再激增
合理膳食／外食防疫這樣做 保護自己

合理膳食／外食防疫這樣做 保護自己
13印尼移工同班機入境染疫 疑群聚感染

13印尼移工同班機入境染疫 疑群聚感染
美股11月大漲 削弱聖誕行情

美股11月大漲 削弱聖誕行情

熱門新聞

詩妮娜和護士前同事談天。取材自臉書

榮寵失而復得 泰國貴妃力展親民作風博好感

2020-11-21 07:27
阿斯特捷利康副總裁潘加洛斯透露，是研發人員注射時搞錯劑量，才意外使疫苗保護率提高到九成。（Getty Images）

誤打誤撞！牛津疫苗研發人員犯錯 竟使保護力激增

2020-11-24 04:25
周庭入選BBC年度百大女性。(美聯社)

BBC評選百大女性 周庭、方方、楊紫瓊上榜

2020-11-24 08:45
杜拜酋長拉希德（中）與前妻約旦哈雅公主（左）2010年6月檔案照。（路透資料照片）

約旦公主出軌保鏢！豪撒640萬封口費 還送對方名表、獵槍

2020-11-22 02:14
圖為伊朗一名重要的核子科學家今天在德黑蘭外郊的阿布薩市遭到攻擊而身亡。美聯社

伊朗重要核子科學家遭刺殺身亡 控以色列幕後策畫

2020-11-27 14:34
英國藥廠阿斯特捷利康23日宣布，與英國牛津大學合作研發的新冠肺炎疫苗，保護率可達九成。Getty Images

牛津新冠疫苗保護力僅70% 但便宜又容易保存

2020-11-23 07:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Zappos華裔創辦人謝家華 火災重傷過世 享年46歲

Zappos華裔創辦人謝家華 火災重傷過世 享年46歲
「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

賓州選舉官司遭駁 川普嗆：我贏了！112萬票憑空出現

賓州選舉官司遭駁 川普嗆：我贏了！112萬票憑空出現
發文質疑鍾南山 中國女演員被禁言15天

發文質疑鍾南山 中國女演員被禁言15天
洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？

洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？