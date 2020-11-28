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巴西總統拒接種 聖保羅還是要用中國疫苗

編譯中心／綜合27日電
巴西總統波索納洛表示不會接種新冠疫苗。（路透）
巴西總統波索納洛表示不會接種新冠疫苗。（路透）

巴西聖保羅州長多利亞26日在訪問中表示，即便巴西衛生主管機關沒有批准，聖保羅州仍可能採用中國科興生物（Sinovac Biotech）研發的新冠疫苗。不過，巴西總統波索納洛26日傍晚宣稱，不會接種新冠疫苗，這是他對疫苗連連表示懷疑的最近一次。

巴西27日通報新增3萬4130例確診、514例死亡，境內累計623萬8350例確診、17萬1974人不治。儘管境內疫情嚴峻、染疫死亡數居世界第二，據路透報導，波索納洛仍表示，國會不可能規定巴西人民接種疫苗。

波索納洛在各大社交媒體直播中說：「告訴各位，我可不會接種疫苗，這是我的權利。」他一再表示，在新冠疫苗普及後，不會規定巴西人民必須接種。他10月間曾推文開玩笑稱，只有他的狗必須接種疫苗。

他也對配戴口罩的防護效果表示懷疑，暗示並無具有說服力的證據證明口罩足以阻止病毒傳播。

不過，巴西聖保羅州長多利亞受訪表示，即便巴西衛生主管機關沒有批准，聖保羅州仍可能根據其他國家衛生機關的核准，採用中國科興生物研發的新冠疫苗；他並提到部分批評指巴西國家衛生監督局的獨立性受到威脅

多利亞是波索納洛的政敵，早已下令建廠來生產科興生物的疫苗，目前聖保羅與巴西其他地區正在進行此一疫苗的最後階段試驗。

波索納洛嚴厲批評中國，也經常表示不考慮科興生物命名為CoronaVac的疫苗，指稱他擔心疫苗的「來源」。

疫苗 中國 疫情

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