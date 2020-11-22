我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：新冠病毒在低溫與高濕環境 可活長達一個月

川普陣營猛喊大選舞弊 司法部以沉默「作答」

新冠康復者抗體能撐多久？牛津研究：免疫半年

編譯中心／綜合21日電

英國牛津大學研究人員20日表示，曾感染新冠病毒的患者，至少6個月內不太可能再次染疫。英國21日新增1萬9875人確診染疫，另有341人不治，兩者數據均較前一天減少。目前英國累計確診149萬3383例、不治5萬4626例。

根據研究，1萬2180名牛津大學醫院醫護人員在30周內，進行新冠病毒定期檢測。調查結果顯示，擁有抗體的1246名醫護人員中，沒有一人出現染疫情況。3名有抗體的醫護人員採檢為陽性，但健康狀況良好，並沒有出現症狀。

研究作者之一、牛津大學教授艾爾（David Eyre）表示，這個發現「真是好消息」。他說：「我們可以確信，大部分得過新冠病毒疾病的人，至少短期內不會再染疫。」

研究人員強調，目前還沒有足夠的資料來判斷，6個月後的保護作用會是如何。研究人員將繼續收集資料，希望了解免疫保護力能夠持續多久時間。

牛津大學醫院感染預防和控制主任傑佛瑞（Katie Jeffery）說，這是個「令人興奮」的發現。

美國生技公司莫德納（Moderna）本周宣布，其候選疫苗後期試驗初步結果顯示，疫苗防護力將近95%。一周前，美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）與德國夥伴BioNTech聯手研發的疫苗預防效果達90%。

疫苗 英國 美國

上一則

法國爭議安全法一讀通過 多城抗議…搬出民主小黃鴨

下一則

加拿大疫情惡化病房擠爆！多倫多再度封城28天

延伸閱讀

英、義新冠肺炎新增確診和不治病例均減少

英、義新冠肺炎新增確診和不治病例均減少
輝瑞疫苗最快下月中施打 首批提供一線醫護 聯邦雇員8周後可打

輝瑞疫苗最快下月中施打 首批提供一線醫護 聯邦雇員8周後可打

民代涉違規聚會 強辯未超10人 有官員稱曾染疫不怕傳染

民代涉違規聚會 強辯未超10人 有官員稱曾染疫不怕傳染
輝瑞申請急授權 疫苗安全性仍待觀察

輝瑞申請急授權 疫苗安全性仍待觀察

熱門新聞

凱特（右）苦候多年才等到威廉願意結婚，如今成為皇室人氣最高的夫妻。路透資料照片

凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他

2020-11-15 08:01
阿斯特捷利康公司（AstraZeneca Plc）和英國牛津大學共同研發的新冠疫苗對老年人產生強烈的免疫反應，為保護部分最脆弱族群帶來希望。(美聯社)

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

2020-11-19 10:49
龐培歐14日抵達巴黎，只有美國駐法國大使（左）迎接。（歐新社）

尷尬之旅…龐培歐訪法遭冷遇 法當局：全程告知白登團隊

2020-11-17 02:26
詩妮娜和護士前同事談天。取材自臉書

榮寵失而復得 泰國貴妃力展親民作風博好感

2020-11-21 07:27
梅根不被英國人民諒解。圖／路透資料照片

好友爆：黛安娜若在世 兩個兒媳她都不會滿意

2020-11-14 13:25
金韓松在父親遇害後露面報平安。YouTube截圖

金正男遇害後家人曾過境台北 兒子最後被CIA帶走

2020-11-18 05:06

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
廢除「出生公民權」 川普要搶在下台前發布行政令

廢除「出生公民權」 川普要搶在下台前發布行政令
選舉法專家：川普訴訟 無法扭轉

選舉法專家：川普訴訟 無法扭轉
牽手高調表白！李亞鵬新女友曝光 神似王菲

牽手高調表白！李亞鵬新女友曝光 神似王菲
榮寵失而復得 泰國貴妃力展親民作風博好感

榮寵失而復得 泰國貴妃力展親民作風博好感
白登將公布內閣名單 楊安澤傳出任商務部長

白登將公布內閣名單 楊安澤傳出任商務部長