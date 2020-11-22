新冠康復者抗體能撐多久？牛津研究：免疫半年

英國 牛津大學研究人員20日表示，曾感染新冠病毒的患者，至少6個月內不太可能再次染疫。英國21日新增1萬9875人確診染疫，另有341人不治，兩者數據均較前一天減少。目前英國累計確診149萬3383例、不治5萬4626例。

根據研究，1萬2180名牛津大學醫院醫護人員在30周內，進行新冠病毒定期檢測。調查結果顯示，擁有抗體的1246名醫護人員中，沒有一人出現染疫情況。3名有抗體的醫護人員採檢為陽性，但健康狀況良好，並沒有出現症狀。

研究作者之一、牛津大學教授艾爾（David Eyre）表示，這個發現「真是好消息」。他說：「我們可以確信，大部分得過新冠病毒疾病的人，至少短期內不會再染疫。」

研究人員強調，目前還沒有足夠的資料來判斷，6個月後的保護作用會是如何。研究人員將繼續收集資料，希望了解免疫保護力能夠持續多久時間。

牛津大學醫院感染預防和控制主任傑佛瑞（Katie Jeffery）說，這是個「令人興奮」的發現。

美國 生技公司莫德納（Moderna）本周宣布，其候選疫苗 後期試驗初步結果顯示，疫苗防護力將近95%。一周前，美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）與德國夥伴BioNTech聯手研發的疫苗預防效果達90%。