歐洲首例！法國確診破200萬 全球第4高

全球疫情表

新冠疫情 未見趨緩跡象，法國成為首個破200萬例確診的歐洲國家；；俄羅斯新增死亡人數442人創新高；南韓連4天單日確診逾200例，首都圈防疫 升級，日本東京 政府擬19日起將警戒層級調升至最高等級。

法國衛生部17日表示，法國目前確診達203萬6755例，成為首個突破200萬例確診的歐洲國家，病例數在全球排第四，僅次於美國、印度和巴西。法國17日也增加437例不治，累計達4萬6273例病歿。法國上月底實施全國封鎖後，單日新增確診人數已大幅下降；但衛生部表示，目前不考慮放寬封鎖措施。

伊朗增1.3萬例創新高

伊朗17日通報新增1萬3352人確診，創單日新高，總確診數78萬8473例；同日新增482人染疫死亡，不治總數達到4萬2461人。

俄羅斯17日通報442人染疫死亡，疫情爆發以來新高，總計3萬3931人染疫死亡；17日也新增2萬2410例確診，確診總數約195萬例，世界排名第5，各地面臨醫療機構不足、藥品短缺窘境。

東京都警戒層級將升至最高級

東京從本月初以來單日確診病例持續上升，上周更達到3個月新高的393起，「日本經濟新聞」報導，日本首都東京都準備把警戒層級調升至最高等級，並考慮要求部分商家再次縮短營業時間。報導說，都政府將在19日宣布。

韓提高首都圈社交距離限制

南韓截至17日凌晨零時，新增230例，社區感染就占了202例，包括首爾87例、京畿道38例，累計2萬8998例確診，並新增494例病歿。當局17日宣布，將首爾、京畿道等首都圈的社交距離規範提升至第1.5階段，19日起實施。國務總理丁世均說，上調防疫級別將為民眾生活帶來不便，加重小型工商業者的負擔，但目前有必要果斷做出決策，否則將會面臨更大危機。

土耳其再實施周末宵禁

土耳其17日通報新增3819例確診、103人死亡，顯示疫情回到4月的高峰期。總統厄多安17日宣布更嚴厲防疫措施，包括本周末起實施從晚間8時至翌日上午10時的宵禁令；關閉所有電影院；限制大部份商店和購物中心的營業時間；小學改為遠距教學至年底；餐廳被要求改為提供外帶服務。

瑞典日增近6000例新高

一直採取「佛系」抗疫的瑞典，近期爆發第二波疫情，近四天共新增1萬5084例確診，累計達19萬2439例確診、6225人病故。總理陸維恩16日宣布，由於民眾防疫配合度下降，導致疫情加劇，決定實施迄今最嚴苛措施來遏止疫情蔓延，包括收緊全國限聚令至8人，24日起生效。先前政府按照不同活動性質，聚會上限人數定於50人至300人之間。

荷蘭防疫限制 延長至12月中

荷蘭近期新增確診病例數呈下降趨勢，過去一周新病例數減少約15%，首相呂特（Mark Rutte）對此感到欣慰，但表示現行防疫限制措施將實施至12月中。

荷蘭是最早於10月中旬實施二度部份封城的國家之一，目前禁止公開集會，強烈建議在商店內戴口罩，餐廳只能提供外帶服務，學校則維持開放。