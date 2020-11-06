不理禁足令 4成英年輕人要去聖誕狂歡

英國英格蘭地區從11月5日至12月2日再次實施大範圍的「禁足」措施，但年輕人還是想聖誕節能去狂歡。(新華社)

英國 廣播公司（BBC）今天報導，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）在接觸某位新冠肺炎確診人士之後，目前正在自我隔離當中。英相強生今天強調民眾非必要不要外出，但每日郵報民調發現，無論禁足令是否延長，仍有4成年輕人聖誕節打算無視規定，照舊與親友相聚。

接觸染疫者 英國外相自我隔離

英國外交部一名發言人說：「外交大臣接獲通知，近日他曾密切接觸的一名人士，經檢測後確診冠狀病毒疾病。」

英國外交大臣拉布因曾接觸確診新冠肺炎的人士，因此進行自我隔離。（路透）

英國廣播公司（BBC）報導，強生（Boris Johnson）今天在唐寧街召開記者會表示，他理解民眾對於又要禁足4周感到厭倦，但這麼做真的會對疫情 發揮「真正的影響」。

強生也強調，這次禁足令和春天那次不同，「我們會在隧道盡頭看到光明」，並稱禁足令會在12月2日之後「自動作廢」。他表示，雖然「全國面臨重大挑戰」，但上下一心要達成目標，就是要「盡可能讓聖誕節回歸正常」。

目前尚不知道第二次封城是否能讓新冠疫情好轉，據最新數據，英國4日有2萬5177人確診、492人病故，這是自5月19日以來最高的單日病故數字。

「每日郵報」委託「輿觀」（YouGov）調查發現，在18至24歲的年輕族群當中，每10人就有4人表示，他們在聖誕過節期間不打算遵守政府規定，仍要去聚會狂歡。

在歐洲其他地區，法國、義大利 、希臘都創下單日確診新高紀錄。

法國公共衛生署通報，過去24小時新增確診病例5萬8046例，創下爆發疫情以來的新高，多過昨天剛寫下的4萬558例，也是4天內第2度刷新單日確診最高紀錄。

義大利衛生部通報，過去24小時新增確診病例3萬4504例，打破前一天締造的3萬550例紀錄。

希臘當局剛宣布，將於7日實行第2次全國封鎖措施，不久後即通報新增確診病例2917例，締造單日新猷，超越昨天所創的2646例紀錄。