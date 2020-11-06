我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白登將追平喬治亞州 只落後川普2000票

川普再控舞弊 白登推文反擊：人民不會被噤聲

不理禁足令 4成英年輕人要去聖誕狂歡

編譯中心／綜合5日電
英國英格蘭地區從11月5日至12月2日再次實施大範圍的「禁足」措施，但年輕人還是想聖誕節能去狂歡。(新華社)
英國英格蘭地區從11月5日至12月2日再次實施大範圍的「禁足」措施，但年輕人還是想聖誕節能去狂歡。(新華社)

英國廣播公司（BBC）今天報導，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）在接觸某位新冠肺炎確診人士之後，目前正在自我隔離當中。英相強生今天強調民眾非必要不要外出，但每日郵報民調發現，無論禁足令是否延長，仍有4成年輕人聖誕節打算無視規定，照舊與親友相聚。

接觸染疫者 英國外相自我隔離

英國外交部一名發言人說：「外交大臣接獲通知，近日他曾密切接觸的一名人士，經檢測後確診冠狀病毒疾病。」

英國外交大臣拉布因曾接觸確診新冠肺炎的人士，因此進行自我隔離。（路透）
英國外交大臣拉布因曾接觸確診新冠肺炎的人士，因此進行自我隔離。（路透）

英國廣播公司（BBC）報導，強生（Boris Johnson）今天在唐寧街召開記者會表示，他理解民眾對於又要禁足4周感到厭倦，但這麼做真的會對疫情發揮「真正的影響」。

強生也強調，這次禁足令和春天那次不同，「我們會在隧道盡頭看到光明」，並稱禁足令會在12月2日之後「自動作廢」。他表示，雖然「全國面臨重大挑戰」，但上下一心要達成目標，就是要「盡可能讓聖誕節回歸正常」。

目前尚不知道第二次封城是否能讓新冠疫情好轉，據最新數據，英國4日有2萬5177人確診、492人病故，這是自5月19日以來最高的單日病故數字。

「每日郵報」委託「輿觀」（YouGov）調查發現，在18至24歲的年輕族群當中，每10人就有4人表示，他們在聖誕過節期間不打算遵守政府規定，仍要去聚會狂歡。

在歐洲其他地區，法國、義大利、希臘都創下單日確診新高紀錄。

法國公共衛生署通報，過去24小時新增確診病例5萬8046例，創下爆發疫情以來的新高，多過昨天剛寫下的4萬558例，也是4天內第2度刷新單日確診最高紀錄。

義大利衛生部通報，過去24小時新增確診病例3萬4504例，打破前一天締造的3萬550例紀錄。

希臘當局剛宣布，將於7日實行第2次全國封鎖措施，不久後即通報新增確診病例2917例，締造單日新猷，超越昨天所創的2646例紀錄。

英國 疫情 義大利

上一則

日公務車採購掀波 兵庫縣知事：高級車的好，搭過就知

下一則

北韓公共場所禁菸 但金正恩是出了名的老菸槍

延伸閱讀

英相呼籲待在家 4成年輕人聖誕節仍要聚會

英相呼籲待在家 4成年輕人聖誕節仍要聚會
新冠疫苗第3期試藥 徵4500志願者

新冠疫苗第3期試藥 徵4500志願者
能源類股 短期前景無亮

能源類股 短期前景無亮
強生：若不封英格蘭 冬天死亡人數恐增加一倍

強生：若不封英格蘭 冬天死亡人數恐增加一倍

熱門新聞

墨西哥20歲女性丹娜（Danna Sugey）失蹤7個多月，丹娜的媽媽突然夢到女兒來託夢，希望媽媽能再找找，果然在一處垃圾場找到她的遺體。取自臉書

妙齡女失蹤...託夢母「再找找」 5天後垃圾場挖出遺體

2020-10-30 14:10
土耳其和希臘近海發生規模7.0強震，造成土國沿岸城市伊茲米爾至少廿棟建築物受損。（路透）

希臘土耳其近海發生規模7.0強震 土國城市20棟建物受損

2020-10-30 10:04
22日，川普和白登在2020總統大選最後一場辯論上。(美聯社)

賭大選 看好誰？ 全球押注賭金已逾10億美元

2020-10-30 19:24
英國人也關注美國大選，投注金額創下歷史新高。（美聯社）

英國賭徒瘋美國大選 已下注2.84億美元

2020-10-30 21:18
印尼一名71歲老翁上個月娶18歲少女，但這段婚姻只維持22天就玩完。翻攝自tribunnews

78歲翁娶嫩妹羞喊「再生一個」 22天後離婚真相曝光

2020-11-03 13:17
無論是川普總統（左）連任，還是民主黨候選人拜登（右）勝選，歐洲國家都認為不能再仰賴美國。（Getty Images）

無論川普或白登當選 歐洲國家覺悟：不能再仰賴美國

2020-11-01 09:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登擴大內華達優勢 川普喬州賓州優勢變弱

大選開票／白登擴大內華達優勢 川普喬州賓州優勢變弱
法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路

法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路
1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票
要求停止計票 川普推文：法律挑戰所有白登領先的搖擺州

要求停止計票 川普推文：法律挑戰所有白登領先的搖擺州
喬治亞州快要翻盤？白登僅差川普1.8萬票

喬治亞州快要翻盤？白登僅差川普1.8萬票