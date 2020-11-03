歐洲疫情慘烈…葡萄牙擬頒緊急狀態 義大利還要強化封鎖

義大利的餐飲業者及員工，2日聚集在羅馬的人民廣場，抗議政府要求店家晚間6時結束營業的防疫措施。（路透）

美國約翰霍普金斯大學數據顯示，截至2日晚間8時，全球染疫死亡突破120萬4000人、4685萬7505例確診。各國疫情 方面，伊朗新增440人不治，創下單日新高；葡萄牙總理2日請總統宣布國家進入緊急狀態，德國國防部長自我隔離，義大利 將強化封鎖措施，英國防疫封鎖恐延長。

葡萄牙境內染疫人數激增，總理柯斯塔2日請求總統索薩宣布國家進入緊急狀態。目前葡萄牙累計確診14萬4341例、死亡2544例。義大利總理總理孔蒂2日表示，政府將強化防疫封鎖措施，以限制疫情傳播，但目前還沒要在全國範圍內重新實行全面封鎖。義大利宣布實施新禁令，群眾連日在羅馬、米蘭等十多個城市抗議。

葡萄牙境內染疫人數激增，總理請求總統宣布國家進入緊急狀態，圖為葡萄牙人外出強制戴口罩。（Getty Images）

德防長隔離 英封鎖恐延長

德國國防部長康坎鮑爾2日得知曾接觸一名確診者，正在自我隔離。國防部聲明中說，康坎鮑爾病毒檢測呈陰性。德國當局2日起實施為期1個月的「禁足令」，被外界稱為「半封城」，幼兒園、學校繼續開放，示威和宗教活動仍獲准舉行。

英國內閣高階官員1日說，英相強生周末才剛宣布為期一個月的封鎖令，封鎖期限很有可能延長。在歐洲，英國官方統計染疫病亡人數最多，目前每天新增確診病例達2萬多人。科學家已警告，最糟情況是這個冬天病亡人數可能超過8萬。

譚德塞 隔離 世衛：總部未現疫情

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞因接觸確診者而隔離，他2日透過視訊參與記者會，媒體詢問接觸對象是否為世衛員工、總部是否有疫情。世衛官員對此強調，總部未出現疫情傳播。譚德塞1日表示，因接觸新冠確診者而在家自行隔離，但他強調自己沒有任何症狀，並說人人遵守衛生規範極為重要。

秘魯印加古城 睽違8個月重開

另一方面，秘魯觀光勝地、有「天空之城」之稱的印加古城馬丘比丘歷經近8個月的防疫封鎖後，2日在古老儀式下重新開放。