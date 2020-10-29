加拿大病歿破萬人 杜魯多嘆：國家悲劇

加拿大染疫死亡人數破萬，確診病例數仍持續攀升。(新華社)

第二波疫情 發展超出預期。加拿大 全國因疫情死亡總數突破1萬人，中東地區疫情最嚴峻的國家伊朗 通報新增415起死亡病例，連續兩天創下單日通報新高紀錄。

加拿大的確診病例數持續攀升，境內數個省份已針對公眾聚會及室內活動實施新的限制措施。總理杜魯多難過地說這是可怕的國家悲劇，他還預測加拿大將度過「艱難的冬天」。

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杜魯多在記者會被問到，加拿大人度過了7個多月的疫情期而感到疲倦，他罕見表達了自己的情緒和挫折說：「這很糟糕，真的很糟糕。」

第二大省魁北克（Quebec）是全國疫情最嚴重的地區，已經延長蒙特婁市（Montreal）等疫情熱區的酒吧、健身房及餐館停業時間。

伊朗的疫情數據持續攀升，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）也確診。伊朗衛生部發言人拉利（Sima Sadat Lari）指出，今天通報的死亡病例數超越昨天通報的舊紀錄346死，從今年2月疫情爆發至今，全國累計死亡病例達3萬3714人。

印尼衛生部資料顯示，境內今天新增4029人確診感染新冠肺炎，累計染疫達40萬483人，突破40萬大關。東南亞疫情第二嚴重的菲律賓，境內新增2053人確診感染以及61人染疫不治，累計確診攀升至37萬5180人，死亡人數則增至7114人。

阿爾及利亞總統 轉送德國檢查

74歲的阿爾及利亞總統塔布納，幾天前因幕僚疑似感染，開始自主隔離，他已從首都阿爾及爾被轉送至德國醫院進行深度醫學檢查。