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日本擬11月開放商務泡泡 居留72小時免隔離

編譯中心╱綜合22日電
日本擬11月開放商務泡泡。(本報資料照片)
日本擬11月開放商務泡泡。(本報資料照片)

日本政府考慮放寬邊境管制，允許入境日本72小時以內的「超短期居留」商務人士可免除14天隔離。對象是台灣、中國、韓國等與日本經濟關係密切國的人士，快則下個月實施。

日本讀賣新聞報導，受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，日本實施邊境管制措施，但疫情重挫經濟，日本政府思考逐步鬆綁邊境管制讓景氣復甦。多位政府相關人士透露，日本政府考慮實施「商務泡泡」措施，針對來自台灣、中國、韓國等約30國入境日本停留72小時以內的人士，可允許免隔離。

日本政府考慮「商務泡泡」的條件是入境者須接受新型冠狀病毒篩檢、入境後不搭乘公共交通工具且避免去不特定多數人進出的場所、移動的地點僅限與工作有關等，並需先提出停留處等活動計畫。符合這些條件可免除在旅館或固定住處隔離。

「商務泡泡」的對象是以商務為目的、訪日旅客較多的30國（或地區）人士。台灣、中國、韓國的疫情已受控制，但像美國、印度等疫情嚴重國家，日本政府還在研議接受入境的對象國（或地區）及條件，將考量各國疫情再做出最後決定。

日本政府截至目前同意的短期居留是與個別國家進行磋商後決定重啟往來。磋商時間曠日廢時，至今達成協議的僅限新加坡、韓國、越南等3國。

目前日本成田、羽田、關西這3大國際機場總病毒篩檢能量一天約1萬人，日本政府考慮擴大篩檢量能到一天2萬人，研判可以因應「商務泡泡」入境旅客。

面對明年的東京奧運暨帕運，日本政府高官透露「商務泡泡」模式也可成為接受奧運觀光客的模式。

日本政府逐漸放寬與其他國家之間的商務人士、派駐員等中長期居留的往來，已與台灣、泰國、越南等10國達成協議。下個月起從海外出差返國的日本人在符合條件下將可免除2週的隔離。（編輯：韋樞）1091022

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