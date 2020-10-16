巴西不打算買中國疫苗 專家憂受「政治汙染」

一名醫療人員對學生進行PCR測試。(路透)

巴西衛生部表明僅考慮採用英國牛津大學與阿斯特捷利康藥廠合作的實驗疫苗 ，不打算釋出資金購買中國 北京科興生物公司的疫苗，專家擔心疫苗接種將受「政治汙染」影響。

中央社引述巴西環球新聞（GloboNews）報導，巴西傳染病學會免疫部門主管考夫瑞（Renato Kfouri）15日接受訪問指出，對2019冠狀病毒疾病進行疫苗接種的「政治汙染」，可能妨礙民眾對免疫重要性的認識，並損害巴西的全國疫苗接種活動。

巴西衛生部14日提出，僅考慮牛津大學與阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作研發對抗新型冠狀病毒的實驗疫苗ChAdOx1 nCoV-19接種計畫。

聖保羅州政府衛生廳長葛林斯坦（Jean Gorinchteyn）指出，聯邦政府 沒有釋出資金用於購買中國北京科興生物公司（Sinovac）的疫苗CoronaVac。

聖保羅布坦坦研究所（Instituto Butantan）所長柯瓦斯（Dimas Covas）指出，中國疫苗CoronaVac仍在巴西衛生專業人員中進行第3階段人體試驗，目標是讓1.3萬人參與研究。到目前為止已有7000名志願者受試，沒有出現影響受試者健康的嚴重不良反應。

如果第3階段試驗完成，證實疫苗的免疫成效，聖保羅州政府將試圖通過協商，讓中國疫苗獲得聯邦政府的資金，由公保唯一健康制（SUS）分配疫苗。

考夫瑞捍衛以科學為基礎，三級政府協調一致推動全國疫苗接種活動，以確保人民的安全；一旦有政治介入，就很難實現衛生醫療公平。

他說，如果執政黨因為仇外，對這支或那支疫苗抱有偏見，人民也會因心存懷疑而對疫苗產生猶豫，影響全國疫苗接種活動。

考夫瑞認為，如果巴西有機會與生產商達成雙邊或多邊協定，只會幫助巴西擁有更廣泛、不同數量、安全性和成效的疫苗；現在不是淘汰或鄙視某支疫苗的時候，必須確保更多供應商，增加獲取疫苗的機會。

聖保羅政府已與中方簽訂合同，在今年12月底前接收4600萬劑CoronaVac，2021年2月總數可達6000萬劑；且之前預計有了聯邦政府的資金後，總數可達1億劑。

葛林斯坦表示，聖保羅州政府將繼續與聯邦政府協商，釋出資金購買更多CoronaVac，以便為其他州的巴西人接種疫苗。如果聯邦政府還是堅持不購買CoronaVac的立場，與北京科興的協定劑量，至少足以為聖保羅州4400萬民眾接種疫苗。